Ostuni, i workshop del GAL Alto Salento diventano itineranti: mini corso di assaggio dell’olio a Villa Agreste

OSTUNI (BR) - Prenderà il via il prossimo giovedì 20 giugno 2024 un mini corso di assaggio dell'olio, organizzato dal GAL Alto Salento nell'ambito delle iniziative finanziate dall'intervento 5.1 "Attuare una campagna di sensibilizzazione sulla tutela e corretta gestione del paesaggio" del Piano di Azione Locale (PAL) 2014 -2020.





Dopo due workshop dedicati al paesaggio olivetato e alla comunicazione e marketing, si passa ora alla degustazione dell’olio: con la professoressa Antonia Tamborrino dell’università di Bari si andrà a conoscere le principali cultivar dell’areale e a imparare come riconoscere pregi e difetti degli oli.





La nuova location sarà l’azienda Villa Agreste di Vincenzo Iaia, sita in agro di Ostuni, nel mezzo della piana olivetata: qui sarà possibile anche visitare l’ipogeo medievale, luogo di trasformazione per secoli delle olive in olio lampante, ma anche passeggiare nell’oliveto per apprezzare dal vivo le diverse tipologie di piante.





Come tutti gli appuntamenti anche questi seminari saranno aperti al pubblico e gratuiti.





Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 21, nelle giornate del 20, 24 e 25 giugno in Contrada Conca d’Oro a Ostuni.