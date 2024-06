Omaggio al regista Nico Cirasola: un evento per ricordare la sua eredità cinematografica

Programma dell'Omaggio



Inaugurazione dell’installazione artistica "Pesci Volanti"





Orario: 19:00

Descrizione: L'installazione, ideata dalla Bunker Lab Art di Alessandro Contessa con illustrazioni di Michele Tesori e realizzata dall’artista Maurizio Meo, è dedicata a Nico Cirasola.

Partecipanti: La famiglia Cirasola, Luciana Cazzolla del CDA di Apulia Film Commission e Mauro Paolo Bruno, Dirigente della Mediateca Regionale Pugliese, saranno presenti all'inaugurazione.

Proiezione del film "Odore di Pioggia" Proiezione del film "Odore di Pioggia"





Orario: 21:00

Luogo: Arena dell’Apulia Film House

Descrizione: Uno dei film più rappresentativi di Cirasola, "Odore di Pioggia", sarà proiettato e introdotto dal critico cinematografico Roberto Silvestri.

Ingresso: Libero fino a esaurimento posti



Nico Cirasola: un pioniere del cinema pugliese



Nico Cirasola è stato un regista che ha saputo infondere nei suoi lavori un profondo senso di appartenenza alla sua terra, la Puglia. La sua Murgia è stata spesso protagonista dei suoi film, che hanno raccontato storie intrise di cultura e tradizioni locali. La sua generosità e il suo instancabile impegno nel promuovere il cinema hanno spinto molti giovani a intraprendere la strada del filmmaking.



Un evento di memoria e celebrazione



L’omaggio di domani sarà un’occasione per ricordare non solo l'artista, ma anche l'uomo che ha dato tanto al cinema italiano. La scelta di celebrare la sua memoria con un'installazione artistica e la proiezione di uno dei suoi film più significativi testimonia l’impatto duraturo che Cirasola ha avuto sulla comunità cinematografica e sul pubblico.



In un momento di raccoglimento e celebrazione, l’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di riflettere sull'eredità di Cirasola e di condividere ricordi e ispirazioni legati al suo straordinario percorso artistico.



L'ingresso è libero e aperto a tutti, fino a esaurimento posti. Non perdete questa occasione unica per rendere omaggio a uno dei grandi maestri del cinema pugliese.

