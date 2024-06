Al via le riprese di 'ADOLESCĒRE' il nuovo cortometraggio di Giuseppe Gimmi

(Picture by @ninnipepe)

"In una calda sera d'estate, la tragica vita di un UOMO (64) si trasforma in una festa". Arriva una novità per quel che riguarda i films: in questi giorni inizieranno le riprese del nuovo cortometraggio del regista Giuseppe Gimmi dal titolo "ADOLESCĒRE".





Il film sarà girato a Fasano è co-prodotto da partnership del territorio. "Sarà per me una prova difficile finalizzare in poco tempo un racconto breve che andrà subito a toccare i temi delicati della vita" dichiara il regista Giuseppe Gimmi "Ancora una volta, l'immaginazione ha vinto su una realtà che alcune volte mi delude. Una piccola troupe, le luminarie e tutto il panorama fasanese che fanno da contorno a una nuova storia. Le riprese sono previste nella città di Fasano nel mese di Giugno. Un piccolo progetto che porta con sé la bellezza del nostro territorio".





Per quel che riguarda il regista Giuseppe Gimmi, nato a Fasano nel 1997, ha frequentato un corso di sceneggiatura con Nicola Ragone presso lo "SpazioTempo" di Bari, che gli ha permesso attraverso la scrittura di esternare e descrivere i suoi concetti. Successivamente ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio "Per le vie del Paradiso" (2021) che riceve importanti riconoscimenti e dà il via a un’attività cinematografica d’autore. A luglio ha lavorato in qualità di "aiuto regia", "assistente DOP" e "figurante" sul set di alcuni film e partecipato negli ultimi mesi ad un nuovo percorso di sceneggiatura e regia con Antonio Palumbo presso "Teatro Laboratorio Tiberio Fiorilli". Ha conseguito delle masterclass tra cui: "Bif&st" regia e sceneggiatura con Roberto Faenza e Silvia Napolitano; "Corso intensivo di sceneggiatura" con Salvatore DeMola; "Registi fuori gli schemi" con Antonio Capuano; "Cinecampus Atelier" con Daria D’Antonio; "Dialoghi" con Paolo Sorrentino; "Scrivere con la luce" con Vittorio Storaro; "Django e gli altri" con Franco Nero; "Il cinema ritrovato" con Martin Scorsese. A novembre 2023 è uscito, infine, il suo ultimo cortometraggio dal titolo "Al di là dell'ombra".