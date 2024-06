Serie C, Monopoli: Manuel Ferrini confermato per il prossimo campionato

Nella sua carriera Ferrini ha giocato nel Renate, nell’ ACR Messina, nella Vis Pesaro, nel Gubbio, nella Sicula Leonzio, nel Sassuolo Under 19 e nelle giovanili del Parma. Il giocatore rinforzerà sicuramente la difesa del Monopoli per la prossima stagione e l’ obiettivo dei pugliesi sarà ottenere la salvezza.





Ferrini ha detto: “Sono entusiasta di rimanere in questa squadra. Mi trovo benissimo nel Monopoli e certamente darò il massimo per raggiungere di nuovo la permanenza con i biancoverdi in un torneo difficilissimo come quello di Serie C”.

- Il difensore Manuel Ferrini 26 anni del Monopoli sarà confermato per il prossimo campionato di Serie C. Nella scorsa stagione che si è conclusa il 19 maggio con la salvezza dopo i Play Out contro la Virtus Francavilla Fontana, il calciatore ha disputato 34 partite con i biancoverdi e realizzato una rete.