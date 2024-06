SSC Bari: Ciro Polito non è più il direttore sportivo

Dopo l'ufficializzazione dell'addio di Polito al Bari, è iniziato il toto nomine per il nuovo Direttore Sportivo del Galletto. La Società di via Torrebella punta su un profilo giovane e profondo conoscitore della Serie B al quale affidare il delicato compito di individuare il nuovo allenatore biancorosso che risponda agli obiettivi di alto livello richiesti dalla piazza calcistica di Bari.

Ciro Polito è stato esonerato dal ruolo di Direttore Sportivo del Bari. La conferma, dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sul suo probabile congedo dal club biancorosso, è arrivata stamane dalla SSC Bari con il comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale e nel quale si ringrazia Polito per il lavoro svolto in questi 3 anni, segnati da una promozione in Serie B e dal raggiungimento della finale Playoff per la promozione in A.