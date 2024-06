Successo dell'ASL Brindisi nel fornire assistenza sanitaria durante il G7

Un riconoscimento nazionale per l'eccellenza nella gestione dell'evento.





BRINDISI - Il Direttore Generale Maurizio De Nuccio ha condiviso con Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, una lettera molto importante proveniente dal Ministero dell'Interno poche ore fa.





"Sono lieto di comunicare che questa lettera riguarda il nostro contributo all'organizzazione dell'evento G7, e sono onorato di aver avuto l'opportunità di dare il mio supporto a questa importante iniziativa. Desidero esprimere la mia gratitudine alla direzione strategica dell'ASL Brindisi e a tutto il personale sanitario per il servizio straordinario che hanno reso durante l'evento. Dopo il G7, ho sentito la necessità di ringraziarli personalmente per il loro impegno e la loro dedizione nel garantire un'assistenza sanitaria di alta qualità durante un evento così rilevante. Oggi, sono felice di condividere con voi che il Ministero dell'Interno, tramite il dirigente sanitario del servizio, ha inviato una lettera ufficiale al Direttore Generale dell'ASL di Brindisi e al Dipartimento Salute Regionale, in cui sono contenuti i più sinceri complimenti per l'impeccabile organizzazione sanitaria messa in atto durante il G7 a Fasano, presso la struttura Borgo Egnazia. È un riconoscimento significativo del nostro impegno e della nostra capacità di fornire un'assistenza sanitaria di eccellenza anche in situazioni complesse e ad alto profilo" ha dichiarato Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.





"Inoltre, il Ministero ha voluto ringraziare personalmente il Direttore del Dipartimento di Emergenza, il dott. Leone, per la sua perfetta capacità di coordinamento e la sua competenza professionale, nonché tutto il personale che ha partecipato all'evento. È un grande onore per noi essere elogiati a livello nazionale per il nostro impegno e le nostre competenze nel settore sanitario. Siamo estremamente orgogliosi di aver contribuito al successo di questo importante evento internazionale e continueremo a lavorare con impegno e dedizione per garantire un servizio sanitario di eccellenza nella regione Puglia. Questo riconoscimento ci motiva ulteriormente a perseguire la qualità e l'efficienza nelle nostre attività quotidiane, al fine di fornire cure e assistenza ai nostri cittadini con la massima professionalità e impegno" conclude Tommaso Gioia.