Taranto, 'Concerto a colazione' nel Cortile della Chiesa San Massimiliano Kolbe di Paolo VI

TARANTO - Domenica 23 giugno alle 9.30, nel Cortile della Chiesa San Massimiliano Kolbe di Paolo VI, appuntamento con "Concerto a colazione", rassegna a cura dell'ICO Magna Grecia, del Comune di Taranto e realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura. In programma, con l'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Luigi Capuano. Ingresso libero, con colazione offerta prima del concerto da "Caffè Ninfole", "Associazione Panificatori" di Taranto e "Centrale del Latte".





Oltre al quartiere Paolo VI, la rassegna ha programmato con le stesse modalità concerti nei quartieri Tre Carrare Battisti, Tamburi, Salinella, Città vecchia, Taranto 2, Italia Montegranaro e Lama-Talsano.





"Una iniziativa – dice il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – che ha l’obiettivo di creare un progetto di comunità: ritrovarsi e condividere insieme un momento di gioia e grande musica; ascoltare pagine importanti della musica classica e incontrarsi per fare insieme colazione, grazie alla sensibilità e all’intervento di attività e associazioni del territorio che prestano entusiasticamente la loro collaborazione a titolo gratuito".





Luigi Capuano, diplomatosi al Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari, e conseguiti i diplomi accademici di II livello in Direzione d’orchestra, Musica Corale e Direzione di Coro, Flauto e Didattica dello strumento, ha studiato e conseguito il diploma finale nella Scuola di Direzione di coro per la scuola primaria dell’Associazione Corale Arcopu – Feniarco.





Docente al Conservatorio di Musica "A. Corelli" di Messina, Capuano ha scritto musiche per coro, musica da camera, brass orchestra e orchestra sinfonica, eseguite in Italia e all’estero presso la California University di Irvine negli Stati Uniti d’America, il Zuiderstrandtheater di Den Haag (Olanda) e il Musikverein di Vienna. Il brano Ave Maria, per coro a voci miste, è stato eseguito nel tour del Coro Giovanile Pugliese nei paesi dell’Europa dell’Est (Montenegro, Albania e Grecia).





"Concerti a colazione", domenica 23 giugno ore 9:30, Cortile della Chiesa San Massimiliano Kolbe di Paolo VI – Ingresso libero. Info: Orchestra Magna Grecia, via Ciro Giovinazzi 28 a Taranto (3929199935). Sito: orchestramagnagrecia.it – Attività social su Facebook (Orchestra della Magna Grecia) e Instagram (orchestra_magna_grecia).