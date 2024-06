Calciomercato: il Lecce interessato al portiere Confente del Vicenza

Nella sua carriera ha giocato nel Chievo Verona, nel Catania, nel Siena, nella Reggina, nel Chievo Under 19, nel Chievo Under 17 e nel settore giovanile della Sambonifacese. E’ stato anche titolare in 2 gare nell’ Italia Under 19. Se Contente dovesse trasferirsi al Lecce andrebbe certamente a rinforzare il reparto dei portieri per raggiungere la salvezza nel prossimo campionato di Serie A.

- Il Lecce è interessato al portiere Alessandro Confente 26 anni del Vicenza. Il giocatore ha un contratto con i veneti fino al 2025. Nei prossimi giorni il responsabile dell’ area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino inizierà la trattativa per farlo arrivare al Lecce a titolo definitivo. Nella scorsa stagione Confente ha disputato 35 partite e subito 23 reti nel Vicenza nel girone A di Serie C.