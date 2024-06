Decontribuzione sud. Gruppo regionale FdI: proroga ottima notizia, ma i parlamentari e consiglieri regionali pugliesi del Pd e M5s non hanno niente da dire?

“Ma i parlamentari e i consiglieri regionali pugliesi del Pd e del Movimento 5 Stelle che fino a qualche giorno fa parlavano di: ‘un colpo al Sud’, ‘distruzione dell’economia meridionale’, ‘una coltellata al Sud’ oggi non hanno nulla da dire? La proroga di altri sei mesi della misura Decontribuzione Sud era un’operazione politica difficilissima, la Commissione Europea l’aveva varata solo per tamponare un momento di crisi che stava vivendo soprattutto il SUD dell’Europa a causa del Covid e della Guerra in Ucraina e il prossimo 30 giugno non sarebbe stata cancellata. Grazie al ministro Raffaele Fitto non solo è stata prorogata fino al 31 dicembre di quest’anno, ma si sta lavorando a Bruxelles per rendere la misura strutturale, questo significa dare una grande mano ai nostri imprenditori che potranno mantenere e assumere nuovi lavoratori potendo contare su sgravi contributivi importanti e decisivi per i bilanci aziendali.”