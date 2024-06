Lecce, venerdì 21 giugno Fulvio Palese Special Quartet feat. Susanna Stivali nella Sala Giardino

LECCE - A dieci anni dall’uscita dell'album "The Comics Tune", Fulvio Palese torna con la stessa formazione per riproporre alcune delle composizioni del disco, con l’aggiunta di nuovi brani, grazie anche alla presenza della meravigliosa voce di Susanna Stivali. Venerdì 21 giugno, nel giorno della Festa della Musica, appuntamento con inizio alle 20,45 nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce, terzo appuntamento della rassegna "Classica d'Estate... & Wine" organizzata dalla Camerata Musicale Salentina. - A dieci anni dall’uscita dell'album "The Comics Tune", Fulvio Palese torna con la stessa formazione per riproporre alcune delle composizioni del disco, con l’aggiunta di nuovi brani, grazie anche alla presenza della meravigliosa voce di Susanna Stivali. Venerdì 21 giugno, nel giorno della Festa della Musica, appuntamento con inizio alle 20,45 nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce, terzo appuntamento della rassegna "Classica d'Estate... & Wine" organizzata dalla Camerata Musicale Salentina.





Il disco deve il suo titolo al fumetto realizzato appositamente dal talentuoso fumettista salentino Federico Mele, dal quale è scaturito il packaging dell’intero lavoro. Tutte le composizioni (ad eccezione di The nearness of you) e gli arrangiamenti sono di Fulvio Palese. Il sound è decisamente crossover jazz, fresco e godibile, soprattutto per via di alcune soluzioni ritmico/melodiche e per la scelta di un sound asciutto e diretto. Alla sua uscita, nel 2014, il disco restò per diverse settimane al primo posto nelle classifiche iTunes, sia come album che come singoli.





Di "The Comics Tune" hanno scritto: "Se il suono potesse avere un solo, unico nome, sarebbe Fulvio Palese. [...] Un musicista che riesce a rovistare nel profondo di chi lo ascolta, a far vibrare quella parte nascosta che spesso dimentica se stessa per rasentare la superficie dell’esistenza" (Emanuela Guttoriello, Tertulia).





"In The Comics Tune Fulvio Palese sfodera un linguaggio sentimentale, costruito su un accaldante fraseggio e arricchito da un suono corposo. È senza ombra di dubbio un disco molto gradevole, passionale, scevro di iperbolico manierismo" (Stefano Dentice, Suono.it).





"Fulvio Palese trasferisce nella sua musica l’eleganza che lo contraddistingue; discreta, genuina, mai ostentata. Il suo lavoro è certamente uno dei più interessanti dell’anno" (Simone Coluccia, Mondoradio).





Le meravigliose atmosfere della musica jazz e un buon calice di vino, nel verde del giardino nel cuore di Lecce, saranno il modo perfetto di festeggiare i dieci anni di "The Comics Tune", nel giorno della Festa della Musica.





Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.





Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





