Zucchero, grande successo per la prima data del nuovo tour

(Credits Simone Di Luca)

Grande successo ieri sera, domenica 23 giugno, al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine per la prima delle 5 date del tour italiano negli stadi, “OVERDOSE D'AMORE”, di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI.

Il tour internazionale “Overdose D'Amore World Tour” ha debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra con 3 date di grande successo e, dopo il concerto di ieri sera a Udine, prosegue giovedì 27 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna, domenica 30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina, il 2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara e il 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Per le speciali date negli stadi italiani, Zucchero trasforma i suoi show in una grande festa in cui la sua energia contagiosa e le sue canzoni sono protagoniste di 5 serate indimenticabili. Un’occasione unica per assistere a uno spettacolo mozzafiato ricco di sorprese e di musica dal vivo con la sua straordinaria band.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

Radio Italia è la radio ufficiale delle date italiane dell’“Overdose D’Amore World Tour”.

Frecciarossa è treno ufficiale del tour negli Stadi di Zucchero.