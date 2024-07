Afc: rassegna cinematografica 'Restauri: Corpo Sociale, Riflessioni Cinematografiche' presenta 'Watermelon Man' di Melvin Van Peebles

La proiezione del film, restaurato e distribuito dalla Cineteca di Bologna, avverrà in versione originale sottotitolata e sarà introdotta dal critico cinematografico Anton Giulio Mancino.



"Watermelon Man" è un affresco degli anni Settanta negli Stati Uniti, un'opera complessa che intreccia impegno etico, commedia e politica. Il film racconta la storia di Jeff Gerber, un assicuratore bianco della classe media, interpretato da Godfrey Cambridge. Jeff è sposato con Althea ed è padre di due bambini. Mentre la moglie ha una mentalità più progressista, Jeff è razzista e sessista.



Ogni mattina Jeff segue una routine ben definita: si sveglia, si allena, fa la lampada solare e poi esce di casa sfidando di corsa il bus per arrivare prima di lui alla fermata. Tuttavia, una notte, Jeff si guarda allo specchio e scopre che la sua pelle è diventata nera. Inizialmente pensa che sia un incubo, ma presto si rende conto che è la realtà. La moglie, vedendolo, inizia a urlare. Jeff prova vari metodi per tornare bianco, inclusi lavarsi ripetutamente e fare un bagno nel latte, ma senza successo. Alla fine, decide di affrontare la sua nuova realtà, ma scopre che non sarà affatto facile.



Questa rassegna offre un'opportunità unica per riflettere attraverso il cinema su tematiche sociali e culturali rilevanti, grazie anche alla presentazione di opere restaurate che hanno segnato la storia del cinema. Non perdete l'appuntamento con "Watermelon Man", un film che combina umorismo e critica sociale in modo originale e provocatorio.

L'ingresso è libero presso l'accesso Monumentale della Fiera del Levante.