A Turi l'incontro 'Mafia Nostra, le mafie in terra di Bari. Antiche e nuove dinamiche: le Istituzioni si incontrano'

TURI - Giovedì 18 luglio, alle ore 20.00, Piazza Silvio Orlandi di Turi ospiterà l’evento culturale “Mafia Nostra”, le mafie in terra di Bari. Antiche e nuove dinamiche: le Istituzioni si incontrano. L’incontro, patrocinato gratuitamente dal Rotary Club Putignano Trulli e Grotte, è organizzato da Stefano de Carolis, autore del saggio “L’Infame Legge, storia della camorra in Puglia”, edito da Giazira Edizioni.Il nitido e inquietante ritratto delle origini della camorra in Puglia, documentato nel libro di de Carolis, sarà il punto di partenza del confronto tra il prestigioso parterre di relatori. Dopo i saluti di Giuseppe De Tomaso, sindaco del Comune di Turi, e di Michele Longo, Presidente Rotary Club Putignano “Trulli e Grotte”, interverranno Angela Tomasicchio, avvocato generale presso la Procura Generale della Corte d’Appello di Bari; Alfonso Orazio Maria Pappalardo, Presidente del Tribunale di Bari; Ciro Angelillis, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Bari, e Giovanni Signer, Questore di Bari.L’incontro sarà moderato da Chiara Spagnolo, giornalista del quotidiano “la Repubblica”.