Al Policlinico di Bari formazione avanzata in chirurgia tiroidea per medici di tutta Italia

BARI - Un complesso intervento per l’asportazione di un tumore alla tiroide che infiltrava la trachea e altri tredici interventi di chirurgia tiroidea sono stati oggetto di un corso pratico tenuto dalla professoressa Angela Pezzolla, direttrice dell'unità operativa complessa di chirurgia generale “Marinaccio”, per 8 chirurghi arrivati al Policlinico di Bari da tutta Italia.L’ospedale universitario barese è un centro di riferimento nazionale nell’ambito della società di endocrinochirurgia e raccoglie anche pazienti di altre regioni italiane per le problematiche tiroidee.“Abbiamo avuto due sale operatorie attive dalle 8 alle 20 per sottoporre ai colleghi già con una prima esperienza casi complessi di tumori, gozzi, paratiroidi con l’obiettivo di approfondire e migliorare la loro tecnica chirurgica. I pazienti erano tutti inseriti in Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, gli interventi sono andati bene e i pazienti sono tornati tutti a casa”.I chirurghi nello specifico sono arrivati dagli ospedali di Atri, Grosseto, Caserta, La Spezia, Castel Volturno, Camposampiero, Catania, Bressanone.Nei primi sei mesi del 2024 sono già stati eseguiti al Policlinico di Bari oltre 300 interventi tra patologie della tiroide e paratiroide.