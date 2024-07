Bari, il professor Antonio Cicchelli è il nuovo Direttore dell'Accademia di Belle Arti per il triennio 2024-2027

BARI - Il Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari, prof. Pasquale Guaragnella, comunica che il nuovo Direttore dell’Accademia per il triennio 2024-2027, sarà a partire dal 1° novembre 2024 il prof. Antonio Cicchelli. Il prossimo Direttore, nelle elezioni svoltesi il 4 e 5 luglio 2024, ha ricevuto un assai ampio consenso di voti a testimonianza di una stima diffusa (46 docenti su 56 si sono espressi a suo favore). Un riconoscimento, nell’ambito di una competizione democraticamente partecipata, è pure da rivolgere al candidato alternativo, il prof. Pietro Di Terlizzi, attuale Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. - Il Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari, prof. Pasquale Guaragnella, comunica che il nuovo Direttore dell’Accademia per il triennio 2024-2027, sarà a partire dal 1° novembre 2024 il prof. Antonio Cicchelli. Il prossimo Direttore, nelle elezioni svoltesi il 4 e 5 luglio 2024, ha ricevuto un assai ampio consenso di voti a testimonianza di una stima diffusa (46 docenti su 56 si sono espressi a suo favore). Un riconoscimento, nell’ambito di una competizione democraticamente partecipata, è pure da rivolgere al candidato alternativo, il prof. Pietro Di Terlizzi, attuale Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia.





Un ringraziamento va rivolto al Direttore uscente, il prof. Giancarlo Chielli, per l’incisivo impegno profuso nel corso dei suoi due mandati a beneficio e per il prestigio dell’Accademia di Belle Arti di Bari.





Il prof. Antonio Cicchelli, 60 anni, nato a Montemilone (PZ), laureato alla Scuola di Decorazione del Dipartimento Arti Visive dell’Accademia di Belle Arti di Bari nel 1986 – suoi maestri Raffaele Spizzico e Mimmo Conenna – è docente di Plastica Ornamentale all’Accademia barese, già vicedirettore dal 2015 al 2018, con una lunga esperienza didattica maturata in precedenza anche nelle Accademie di Palermo, Roma, Torino e Macerata.





Esperto in produzione ceramica è stato responsabile di cooperative sociali e docente in Enti di formazione professionale della Regione Puglia. Si è occupato di arte pubblica con l’Accademia Albertina di Torino, collaborando con l’artista Lucy Orta, incaricato dal Comune di Torino per il progetto Urban 2.





"Verso un futuro presente" è il motto del prof. Cicchelli per la direzione, lungimirante proposito di governo dell’Istituzione. L’Accademia di Belle Arti di Bari, con la guida del nuovo Direttore, affronterà sfide significative: in primo luogo il trasferimento nella sede dell’ex Caserma Rossani nel 2026, in collaborazione con gli organi istituzionali della Città Metropolitana di Bari, consentirà un ulteriore intensificazione del numero degli studenti iscritti, grazie all’ampliamento significativo degli spazi per la didattica per un’Istituzione che, da più di 50 anni, è il polo universitario delle Arti, luogo dell’Alta Formazione Artistica nell’ambito delle Arti Visive, della Progettazione e Arti Applicate e della Comunicazione e Didattica dell’arte.





Gli studenti costituiranno il cuore del programma del Direttore Cicchelli e a loro saranno destinate le migliori risorse al fine di valorizzarne i titoli di laurea conseguiti nei corsi di lauree triennali e specialistiche, in seguito ai percorsi di studio in cui le discipline teoriche e laboratoriali si integrano.





Con la cosiddetta Terza Missione l’Accademia nel prossimo triennio si aprirà sempre più al territorio e al collegamento tra la formazione, il mondo del lavoro e le sedi espositive sul territorio. Molto importante è il ruolo della Regione Puglia, già interlocutrice privilegiata dell’Accademia per molte iniziative culturali. Il nuovo Direttore dovrà seguire la conduzione dei Corsi di Dottorato di ricerca, recentemente varati per le Accademie di Belle Arti. Inoltre, lo sviluppo dei rapporti con le istituzioni artistiche nazionali ed internazionali saranno una delle priorità del suo programma.