Bari si prepara all'87esima edizione della Fiera del Levante: tutte le novità

BARI - La 87esima edizione della Fiera del Levante si terrà a Bari dal 28 settembre al 6 ottobre, per la seconda volta nella sua storia non nella seconda settimana di settembre. Questo cambiamento, richiesto dagli espositori per evitare il grande caldo, era già stato attuato nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19.

Tra le novità di quest'anno, il costo del biglietto sarà aumentato di un euro, passando da 4 a 5 euro per chi acquisterà il ticket dalla biglietteria, mentre sono previsti sconti per gli acquisti online. Il nuovo corso del presidente Gaetano Frulli prevede un'edizione molto ricca con oltre 300 espositori presenti, anche grazie all'incremento dello spazio disponibile che includerà parte dell'area dell'ex ospedale Covid. Le Gallerie delle Nazioni saranno due: la prima ospiterà i tradizionali stand provenienti dai diversi Paesi, mentre la seconda sarà dedicata esclusivamente a 12 paesi del Mediterraneo e ai loro rappresentanti. Inoltre, ci sarà un mercatino dedicato al gusto.

La fiera vedrà la partecipazione di vari comici pugliesi, tra cui Gianni Ciardo, Toti e Tata, e Uccio De Santis. Radio Norba organizzerà il concertone che chiuderà l'evento domenica. Resta da capire se la premier Giorgia Meloni, che l’anno scorso ha dovuto saltare la manifestazione per impegni istituzionali, prenderà parte quest’anno all’inaugurazione.