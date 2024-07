'Bari Urban Lab', domani primo appuntamento con il rapper Bassi Maestro e il Workshop '50 anni di storia dell'Hip-Hop'

BARI - Domani, martedì 30 luglio si inaugura la seconda edizione di Bari Urban Lab, il festival organizzato da Node inserito nel cartellone de Le Due Bari 2024 promosso dal Comune di Bari per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio comunale.Il primo appuntamento si apre al Teatro Kismet Opera alle 19.00 con il Workshop “50 anni di storia dell'Hip-Hop” - a cura di RKO. Seguiranno alle 21.00 le esibizioni di Mengo T + KKRISNA + Mista P con “Kapital Denim Live”, rap di confine tra sceneggiatura e realtà, strade e mondi paralleli, terrestri e alieni sullo stesso grande schermo.Chiude la serata alle 22.00 l’attesissimo Bassi Maestro, considerato uno dei padri del rap underground in Italia con “Occhi aperti Tour”.Nello specifico Giuan e Skid (Hip Hopera Foundation) durante il workshop guideranno il pubblico attraverso una carrellata del panorama hip-hop, in 50 anni di sound e brani che hanno segnato il percorso evolutivo del genere, passando attraverso le storie, gli aneddoti, le biografie di chi ha contribuito a far diventare il genere Hip Hop la cultura più influente degli ultimi 50 anni.Dopo il workshop si esibiranno l’artista barese Lorenzo de Fazio, noto come Kkrisna, la cui musica unisce rap classico, Contemporary R&B, Trap e Chillwave. Ha pubblicato l'EP "In sole ventiquattro ore" con Strage BSLR, membro del collettivo BARIYOUNGUNZ. Mengo T, rapper, produttore e DJ, reincarnazione solista di GrannySmith del gruppo SottoTorchio. Il suo rap oscuro e allucinato è caratterizzato da bassi ruvidi e riff di chitarra dallo stile psych. Mista P, DJ performer di Bari, ha aperto i concerti di artisti italiani come Club Dogo, Marracash, Salmo e Sfera Ebbasta, oltre a quelli di star internazionali come Fat Joe, M.O.P. e KRS-One.Questa prima ricca giornata del festival si chiude con il live di Bassi Maestro, appassionato di vinili dagli anni '80, è un prolifico rapper e produttore con oltre 10 album solisti e numerose collaborazioni.Il suo Press Rewind Studios a Milano è rinomato per mixaggio e mastering. Ha lavorato con artisti come Busta Rhymes e Talib Kweli. Con il progetto North of Loreto esplora l'elettronica anni '80. Su Twitch promuove la cultura del vinile. Nel 2023 ha prodotto l'album "Madreperla" di Guè e ha vinto il premio come miglior produttore dell'anno. Per il 2024, ha preparato una serie di show innovativi, creando una vera performance a 360 gradi, dove musica, intrattenimento al microfono e immagini si fondono per creare un’esperienza unica, una celebrazione definitiva per i 50 anni di storia dell’ Hip Hop.Il suo Occhi aperti Tour porterà dal vivo il nuovo show audio video, un vero e proprio excursus dal rap americano degli anni 80 fino alla fine degli anni 90.Bari Urban Lab proseguirà sabato 10 agosto con il workshop -BP LAB (Via Ottavio Serena, 35 - ore 19.00) “RaPresent” - a cura di RKO e Live (Spiaggia Torre Quetta - ore 21.00) Keevuitton - “Playero Party.