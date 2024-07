Belèn Rodriguez entra nella famiglia Discovery, in autunno il debutto con due show

Warner Bros. Discovery, in attesa di raccontare tutti i dettagli della nuova stagione televisiva 2024-2025 che verranno svelati il prossimo settembre, segna un nuovo colpo nel mondo dell’intrattenimento televisivo.

BELÉN RODRÍGUEZ, uno dei volti più amati e iconici della tv italiana, conduttrice, attrice e imprenditrice digitale, entrerà nella squadra dei talenti targata Warner Bros. Discovery, una delle principali media company a livello mondiale.

Belen debutterà già dal prossimo autunno con due programmi. Sul NOVE, canale generalista di punta di Warner Bros. Discovery, sarà insieme ai PanPers alla conduzione di “ONLY FUN – COMICO SHOW”, successo televisivo di pubblico e critica prodotto da Colorado Film e divenuto appuntamento cult per gli amanti della comicità italiana. Su REAL TIME, la vedremo per la prima volta alla guida di un esperimento sociale televisivo, quello di “AMORE ALLA PROVA – LA CRISI DEL SETTIMO ANNO”, show prodotto da Banijay Italia che vede delle coppie in crisi mettere in discussione la propria relazione.

BELÉN RODRÍGUEZ commenta: “È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera”.

LAURA CARAFOLI, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia ha dichiarato: “Siamo felici di accogliere sui nostri canali principali, Nove e Real Time, una donna piena di idee ed energia come Belén Rodríguez. Come Warner Bros. Discovery siamo costantemente alla ricerca di nuovi spunti che parlino a un pubblico sempre più largo e per questo motivo siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme ad un talent come lei. Crediamo che in questi due programmi possa esprimere al meglio la sua ecletticità: in “Amore alla prova” userà tutta la sua empatia per raccontare storie di coppie in crisi, mentre in “Only Fun” rivelerà ancora una volta la sua ironia e voglia di divertirsi e far divertire”.