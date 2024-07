Caldo a Bari: previste intense ondate il 12-13-14 luglio

BARI - Il 20 maggio 2024 ha segnato l'inizio della fase operativa per la pubblicazione dei bollettini sulle ondate di calore per l'estate 2024. Il Ministero della Salute ha avviato la divulgazione di previsioni giornaliere per informare la popolazione sui rischi legati a temperature estremamente elevate.Le ondate di calore si verificano quando le temperature rimangono molto elevate per più giorni consecutivi, spesso accompagnate da alti livelli di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni possono rappresentare un serio rischio per la salute pubblica.In particolare, sono segnalate intense ondate di calore per i giorni 12, 13 e 14 luglio 2024.Per comunicare i possibili effetti sulla salute e fornire indicazioni preventive, il Ministero della Salute elabora e pubblica quotidianamente dei bollettini per 27 città italiane, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Questi bollettini sono aggiornati dal lunedì al venerdì alle ore 11 e sono disponibili sul Portale del Ministero della Salute.L'accesso alle informazioni è facilitato anche tramite l'App "Caldo e Salute", disponibile per dispositivi Android su Google Play, permettendo ai cittadini di consultare rapidamente le previsioni e i consigli per proteggersi durante le giornate più calde.L'obiettivo dell'iniziativa è prevenire e mitigare gli effetti negativi sulla salute causati dalle alte temperature, fornendo alla popolazione strumenti utili per affrontare in sicurezza le ondate di calore.