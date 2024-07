Bitetto, cineforum 'Cinema e Psiche': prossima proiezione del film 'Remember'

BITETTO - Dopo il successo della prima proiezione, torna il ciclo di Cineforum "Cinema e Psiche" organizzato da Officina d'Arte di Bitetto. Il secondo film in programma è "Remember", diretto dal regista armeno-canadese Atom Egoyan. La pellicola affronta temi profondi come l'invecchiamento, l'Alzheimer e i ricordi dolorosi, proponendo un'esperienza cinematografica intensa e riflessiva.

Proiezione sotto le stelle

Il film sarà proiettato all'aperto, sotto le stelle, nel suggestivo parco della Benedetta di Bitetto, offrendo un'atmosfera unica e coinvolgente per tutti i partecipanti. La serata è organizzata per venerdì 12 luglio alle ore 20:30, e l'ingresso è gratuito per tutti i cittadini.

Cinema e socialità

Tutti i film proposti nel ciclo "Cinema e Psiche" sono scelti per i loro contenuti sociali e sono tratti da storie vere. L'obiettivo dell'associazione culturale Officina d'Arte è quello di offrire gratuitamente alla comunità bitettese una serie di film che affrontano problematiche rilevanti e coinvolgenti, promuovendo così la cultura e il confronto sociale durante l'estate.

Esperti e confronto

La serata sarà presentata da Anna Marziliano e vedrà la partecipazione di due grandi professionisti cinefili che analizzeranno i contenuti del film e si confronteranno con il pubblico dopo la visione. Durante la precedente proiezione, l'intervento dello psichiatra Mauro Squeo e dell'avvocato Alessandro Amendolara ha suscitato grande interesse, e anche questa volta saranno presenti per arricchire il dibattito con le loro competenze.

Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale va a SKY BAR e Giacomo De Filippis per la collaborazione e l'ospitalità, che hanno reso possibile l'organizzazione di queste serate culturali.

Vi aspettiamo numerosi alla Benedetta di Bitetto per una serata di cinema, cultura, formazione e confronto. Non mancate!