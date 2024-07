Calciomercato: il Lecce cede il portiere Marco Bleve alla Carrarese

Il responsabile dell’ area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino ha dichiarato: “Il Lecce resterà sempre legato a Bleve, ma ora è giusto che giochi titolare in B nella Carrarese dopo la promozione ottenuta dai toscani il 9 giugno nella finale di ritorno dei Play Off vinta 1-0 contro il Vicenza allo Stadio “ Dei Marmi” . Bleve ha detto: “ Rimarrò sempre un tifoso del Lecce e spero di continuare a giocare bene nella mia carriera di calciatore”.

- Il Lecce ha ceduto il portiere Marco Bleve 28 anni a titolo definitivo alla Carrarese in Serie B. Il calciatore ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2026 con la squadra toscana. Nella scorsa stagione ha disputato 46 partite con la Carrarese, dove era in prestito, nel girone B di Serie C tra fase regolare del torneo e Play Off ed è stato determinante per la vittoria nei Play Off e la promozione in Serie B dei toscani. Nella sua carriera Bleve ha giocato nel Lecce, nel Catanzaro, nelle squadre giovanili della Ternana, nel Martina Franca, nel Lecce Under 19 e nel settore giovanile del Lecce.