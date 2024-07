Calciomercato: il Lecce interessato al difensore tedesco Phil Neumann dell' Hannover

Nella sua carriera ha giocato nell’ Holsten Kiel, nell’ FC Ingolstadt, nello Schalke 04, nello Schalke 04 Under 19 nello Schalke 04 Under 17 e nel settore giovanile dello Schalke 04. Inoltre è stato titolare in 10 gare nella Germania Under 20 e in 8 match nella Germania Under 19. Se dovesse arrivare al Lecce, Neumann potrebbe rinforzare in modo importante la difesa dei pugliesi per il prossimo campionato di Serie A.

- Il Lecce è interessato al difensore tedesco Phil Neumann 27 anni dell’ Hannover. Il calciatore ha un contratto con la squadra tedesca che scadrà il 30 giugno 2025. Nei prossimi giorni il responsabile dell’ area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino inizierà la trattativa con i dirigenti dell’ Hannover per cercare di acquistarlo a titolo definitivo a 2,50 milioni dii Euro. Nella scorsa stagione il giocatore ha disputato 25 partite con l’ Hannover.