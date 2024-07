Torneo di Gstaad: Matteo Berrettini vola ai quarti di finale

Nel secondo set Berrettini ha salvato 2 palle break nel secondo game, ha strappato il servizio a Galan portandosi in vantaggio 4-1 e con il dritto e i top spin si è aggiudicato la partita. Nei quarti di finale Berrettini sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime che ha superato 7-6 6-2 il tedesco Yannick Hanfmann. Il francese Quentin Halys ha sconfitto 6-3 6-7 6-4 lo slovacco Lukas Klein. Il brasiliano Gustavo Helde ha battuto 6-7 6-2 6-3 il francese Ugo Humbert.





Berrettini ha dichiarato: “All’ inizio ho perso subito il servizio, poi ho trovato l’ energia per reagire e mi sono sentito sempre meglio andando avanti nella partita. Per me è importante migliorare il servizio ma anche rispondere bene con colpi precisi e veloci. Voglio continuare a giocare con determinazione e continuare a vincere in questo torneo”.

Negli ottavi di finale del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Gstaad, Matteo Berrettini ha vinto 6-4 6-2 in 80 minuti contro il colombiano Daniel Elahi Galan e si è qualificato per i quarti di finale. Nel primo set c’è stato un grande equilibrio fino al 4-4, ma dopo il romano con il servizio è riuscito a prevalere 6-4 sul colombiano.