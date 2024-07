Caprarica di Lecce, al via la quarta edizione di 'Jeans Music Festival'

CAPRARICA DI LECCE (LE) - Caprarica di Lecce conferma anche per quest’anno la sua ospitalità per la quarta edizione del Jeans Music Festival, la rassegna ideata da Matthieu Mantanus che quest’anno torna in Salento nel segno di Giacomo Puccini dal 30 luglio al 13 agosto. Dei 16 appuntamenti in programma tra opere, concerti sinfonici e da camera, Caprarica ne ospiterà ben quattro: 1, 4, 6 e 13 agosto sono le date da segnare in calendario per chi vorrà approfittare della musica e degli artisti selezionati per quest’anno. - Caprarica di Lecce conferma anche per quest’anno la sua ospitalità per la quarta edizione del Jeans Music Festival, la rassegna ideata da Matthieu Mantanus che quest’anno torna in Salento nel segno di Giacomo Puccini dal 30 luglio al 13 agosto. Dei 16 appuntamenti in programma tra opere, concerti sinfonici e da camera, Caprarica ne ospiterà ben quattro: 1, 4, 6 e 13 agosto sono le date da segnare in calendario per chi vorrà approfittare della musica e degli artisti selezionati per quest’anno.





"Il Jeans Music Festival è una pregevole iniziativa che pone il nostro territorio nel pieno della modernità di una musica intramontabile. A Caprarica il JMF è sin dalla sua prima edizione un momento atteso di sperimentazione e di grande sorpresa!" ha commentato Paolo Greco, sindaco del piccolo comune salentino.





Il Jeans Music Festival arriverà dunque a Caprarica di Lecce l’1 agosto, nel Palazzo Baronale (ore 21.00): protagoniste le melodie di Zifras Armonicas, un incontro nelle caldi notti di Toledo del duo Cordis Consort, formato da Carlotta Pupulin all'arpa spagnola e Juan José Francione alla chitarra barocca, con un repertorio sorprendente che lega tra loro le tradizioni musicali popolari dell'Europa del sud. I concerti sono in collaborazione e in coproduzione con la Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli che, ancora una volta, ha scelto di far parte del Jeans Music Festival.





Si torna all’ascolto domenica 4 agosto in Piazza Vittoria (ore 21.00), con il concerto di punta di questa quarta edizione del Jeans Music Festival. Il pubblico potrà infatti assistere alla messa in scena de "La Bohème", qui presentata in una versione "tascabile" e semiscenica, giovane, fresca, moderna. Lo spettacolo è il frutto di un partenariato tutto salentino tra l'Orchestra Filarmonica di Lecce, l'Accademia Germogli d'Arte et l'International Arts Company del noto tenore salentino Salvatore Cordella, che intende celebrare il grande Puccini a 100 anni dalla sua scomparsa.





Il terzo appuntamento è in programma per martedì 6 agosto (ore 21.00) quando Palazzo Baronale accoglierà la giovane pianista Ying Li, vincitrice nel 2021 dei prestigiosi primo Premio Antonio Mormone (Teatro alla Scala, Milano) e Young Concert Artist (Carnegie Hall, New York). La straordinaria ospite internazionale sarà protagonista di un doppio appuntamento insieme all’Orchestra Filarmonica di Lecce. Ying Li sarà infatti l'interprete del terzo concerto per pianoforte di Beethoven sotto la direzione del direttore svizzero Matthieu Mantanus, che concluderà la serata con la sinfonia n. 4 in la maggiore "Italiana" di F. Mendelssohn-Bartholdy.





L’edizione 2024 del Jeans Music Festival vedrà inoltre due importanti partner musicali: oltre alla già citata Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli, forse il centro più importante in Europa per la musica antica, c’è anche la Fondazione Società dei Concerti di Milano, con la quale saranno presentati i due semifinalisti del Premio Antonio Mormone 2025, istituito nel 2018 per perpetuare l'eredità artistica del carismatico fondatore della Società dei Concerti di Milano, talent scout dal fiuto infallibile che scoprì talenti del calibro di Evgeny Kissin o Stanislav Bunin. La finale avrà luogo al Teatro alla Scala durante l'estate 2025. A Caprarica si esibirà, martedì 13 agosto sempre nel Palazzo Baronale, la violinista francese Cosima Soulez Larivière (ore 21.00).





L’idea di fondo del Jeans Music Festival è quella di far ascoltare al pubblico una musica "fuori dagli schemi", spesso a cavallo tra generi diversi, in grado di contaminarsi e oltrepassare le categorie aprendo così nuovi scenari anche attraverso le trasformazioni del digitale nella composizione musicale. Matthiee Mantaus è conosciuto grazie ai suoi romanzi per avvicinare i giovani alla musica e per le sue lezioni – concerto come ospite di Fabio Fazio a Che Fuori Tempo Che Fa. Il Festival è organizzato dall’Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, formazione salentina nata nel gennaio 2017 dall’iniziativa di alcuni componenti dell’ex Orchestra Sinfonica della Fondazione ICO "Tito Schipa" di Lecce.





Il Jeans Music Festival è realizzato anche grazie al sostegno del Ministero della Cultura, attraverso l'ammissione al bando triennale 2022-2024 del Fondo Unico per lo Spettacolo nel settore Festival "Prime istanze triennali" promosso dalla Direzione Generale dello Spettacolo e grazie anche al sostegno del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia.





Per informazioni:

Tel: +393296179934

Tel: +393478853554