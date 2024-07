Cornetto Battiti Live si conferma ancora una volta il programma tv più visto d'Italia

Numeri straordinari, così come le precedenti due puntate, che consacrano Cornetto Battiti Live come il programma musicale più amato dell’estate ed anche, costantemente, il più dibattuto sui social, dove anche ieri sera l’hastag #battitilive si è confermato al primo posto nei trend della serata. Da segnalare che nelle serate del Cornetto Battiti Live Canale 5 ha sempre battuto nettamente tutti gli altri canali, risultando sempre la prima rete nel totale e nella maggior parte dei singoli target: anche ieri su tutte le classi di età Battiti è stato il programma più visto in assoluto.





Un tris di successi che ripaga il grande lavoro svolto dalla produzione guidata dal presidente Marco Montrone, con la direzione artistica di Alan Palmieri, la direzione tecnica di Dino D’Alessandro e la produzione esecutiva di Carlo Gallo.



BARI - Cornetto Battiti Live si conferma leader della serata televisiva italiana con il 21.25% di share individui (24.57% di share attiva e 32.4% di share sui giovani 15-34enni). Nel minuto medio, in prima serata, il programma è stato visto da 2.323.000 spettatori e ben 8.465.000 spettatori nel corso dell’intera serata.