Gallipoli, mercoledì 31 luglio Irama al Raffo Parco Gondar per il suo tour estivo

GALLIPOLI (LE) - Mercoledì 31 luglio Irama sarà sul palco del Raffo Parco Gondar di Gallipoli, reduce dallo show evento all'Arena di Verona e con il tour estivo appena iniziato. Il live sarà l'occasione per ascoltare dal vivo le hit dell'artista e anche "Tu no", ballad con cui è in gara alla 74ª edizione del Festival di Sanremo.





Con 47 dischi di platino, 4 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video, Irama partecipa al Festival di Sanremo 2024 con "Tu no", raccontando il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine. Una dedica a uno stato d’animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale. "Tu no", firmata da Irama con la collaborazione dei musicisti Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti, Emanuele Mattozzi e prodotta da Giulio Nenna, anticipa il nuovo album in prossima uscita.





Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.





Main Partner del Parco Gondar 2024 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo e Main Sponsor Glo; sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Raee, Ticketsms.





Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.





