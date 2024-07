Fiera, aperte le iscrizioni agli eventi formativi di DIDACTA ITALIA – Edizione Puglia

BARI - Sono aperte le iscrizioni agli eventi del programma scientifico di DIDACTA ITALIA – Edizione Puglia, spin off dell’edizione nazionale, che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre alla Nuova Fiera del Levante di Bari. Con l’edizione pugliese Didacta Italia, l’evento più importante dedicato alla formazione e l’innovazione del mondo della scuola, taglia il traguardo della sua decima edizione.In uno spazio di 12mila metri quadri distribuiti su 4 padiglioni verrà allestita un’area dedicata alla formazione con oltre 150 eventi fra workshop e seminari. Accanto alle sale dei workshop e dei seminari, saranno riproposte la sala del metaverso e quella degli ambienti immersivi con prodotti italiani di ultima generazione che si stanno affermando anche all’estero.La sezione espositiva ospiterà aziende leader nel panorama nazionale ed internazionale con le ultime novità nel settore dell’elettronica, robotica, realtà aumentata, IA, ambienti didattici innovativi 4.0, educazione ambientale e sostenibilità, ecosistemi di apprendimento, cancelleria, contenuti editoriali e digitali di nuova generazione.Il programma scientifico, realizzato con la partnership scientifica di INDIRE e coordinato dal Prof.Giovanni Biondi, offre un ampio ventaglio di attività in modo che i docenti di ogni ordine e grado dei diversi ambiti disciplinari possano trovare eventi di propria pertinenza ed interesse ai quali iscriversi e partecipare.Sarà l’intelligenza artificiale a fare la parte del leone con circa metà degli eventi che parleranno delle tante applicazioni dell’IA nei diversi livelli scolastici, a riprova non solo dell’interesse ma anche dell’importanza di questa applicazione nei vari processi educativi, che porterà, nei prossimi anni, ad una vera e propria rivoluzione anche nel mondo della scuola.Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia: https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-italia-puglia-2024/ e selezionare le attività di interesse, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.Il costo del biglietto è di 14 euro per un giorno, di 20 euro per due giorni e di 25 euro per tre giorni. È possibile prenotare un massimo di due eventi formativi al giorno che possono essere: 2 seminari, 2 workshop, 1 seminario e 1 workshop, oltre alla partecipazione illimitata ad incontri di enti ed aziende.“Si scaldano i motori in attesa di ospitare Didacta Italia – Edizione Puglia. In queste settimane stiamo lavorando con tutta la filiera dell’istruzione e della formazione e con USR Puglia per costruire un programma di attività e appuntamenti regionali di altissimo livello che affiancherà quello scientifico a cura di Indire” fa sapere Sebastiano Leo, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, che aggiunge “ Ampio spazio sarà dato alla Puglia e alle sue eccellenze locali che hanno risposto in maniera entusiasta alla costruzione del programma, mostrando ancora una volta il grande fermento che caratterizza il nostro territorio. Proprio per non disperdere questa energia stiamo mettendo appunto anche ‘Aspettando Didacta Italia – Edizione Puglia’, un calendario di appuntamenti sparsi su tutto il territorio regionale che affronteranno il tema della scuola a 360 gradi nelle settimane precedenti. Da segnalare, inoltre, anche il grande padiglione in cui ospiteremo le cinque università e i dieci ITS pugliesi per far conoscere meglio ai docenti e ai dirigenti scolastici il nostro sistema di formazione post diploma, diventato ormai un’eccellenza nel panorama nazionale. Tutti gli eventi organizzati direttamente dalla Regione Puglia e contrassegnati in programma con la dicitura “Evento Regione Puglia” daranno diritto all’ingresso gratuito. Didacta Italia – Edizione Puglia sarà un appuntamento da non perdere non solo per i pugliesi ma per tutto il Sud Italia.”“L'Istituto, da sempre partner scientifico di Didacta Italia, partecipa con grande interesse alla sfida di questa prima edizione di Didacta Italia in Puglia”, dichiara Cristina Grieco, presidente di INDIRE “Il programma delle attività formative coinvolgerà come sempre i docenti di ogni ordine e grado, attraverso prospettive innovative e una "galleria delle idee" della didattica per le scuole. Per tre giorni verranno organizzati vari workshop gestiti da INDIRE, che spazieranno dalle STEM alla didattica laboratoriale, dalle sperimentazioni sulle tecnologie e sulla musica in classe fino alla filosofia negli istituti tecnici e professionali. Verranno inoltre illustrati i nuovi sviluppi relativi ai Movimenti delle Avanguardie educative e delle Piccole Scuole. Infine, saranno organizzate aule apposite per conoscere meglio l’uso dell’Intelligenza Artificiale in classe e della didattica immersiva. L’edizione che si terrà a Bari sarà quindi un’occasione cruciale per l'Istituto, per dialogare con il mondo delle scuole, delle istituzioni e i territori della Puglia”.“Organizzare questa nuova edizione di Didacta Italia alla Nuova Fiera del Levante di Bari con la partecipazione della Regione Puglia, di Indire e di tutti i partner istituzionali - – dichiara il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini – è per noi motivo di soddisfazione ed orgoglio, un’opportunità in più che offriamo ai docenti della Puglia e di altre regioni del sud Italia di aggiornarsi e fare formazione e, alle più grandi aziende del settore scuola, di partecipare ad un nuovo evento promuovendo le proprie attività e i nuovi prodotti”.“Sono convinto che tutti insieme faremo un ottimo lavoro per una fiera che sta diventando sempre più bella e grande perché l’istruzione è lo strumento più importante per formare cittadini consapevoli e, come affermava Nelson Mandela, “l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo”.L’edizione pugliese di DIDACTA ITALIA è organizzata da Firenze Fiera con la partecipazione della Regione Puglia e si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte (a fianco di Firenze Fiera e della Regione Puglia), il Ministero dell’Istruzione e Merito, Didacta International e gli Uffici scolastici regionali di Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Campania e Sicilia. Partner scientifico. INDIRE.Orario di apertura di DIDACTA ITALIA – Edizione Puglia: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30