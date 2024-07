Francavilla Fontana, approvati gli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Conti in ordine e nuovi investimenti, è questo in sintesi il contenuto degli equilibri di bilancio, il provvedimento approvato nell’ultimo Consiglio Comunale con cui si dimostra la sostenibilità delle spese effettuate dall’ente durante l’esercizio economico-finanziario. Questo atto, che deve essere adottato obbligatoriamente entro il mese di luglio, ha sbloccato l’utilizzo dell’avanzo che consente l’avvio di nuovi investimenti per più di 4,5 milioni di euro. - Conti in ordine e nuovi investimenti, è questo in sintesi il contenuto degli equilibri di bilancio, il provvedimento approvato nell’ultimo Consiglio Comunale con cui si dimostra la sostenibilità delle spese effettuate dall’ente durante l’esercizio economico-finanziario. Questo atto, che deve essere adottato obbligatoriamente entro il mese di luglio, ha sbloccato l’utilizzo dell’avanzo che consente l’avvio di nuovi investimenti per più di 4,5 milioni di euro.





"Con l’approvazione degli equilibri nell’ultimo Consiglio Comunale – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo potuto utilizzare l’avanzo per dare il via ad una serie di interventi che riguardano lavori pubblici, cultura, servizi sociali, attività produttive e urbanistica. Siamo in un momento cruciale e queste nuove progettualità, che rispondono ad alcune criticità presentate dalla cittadinanza, avranno certamente un impatto positivo per la crescita e lo sviluppo".





La quota più rilevante degli investimenti riguarda il settore dei lavori pubblici con 3,2 milioni di euro destinati all’avvio del recupero dell’ex tensostatico (700 mila euro), al basolato di Corso Umberto I (500 mila euro), alla realizzazione del primo lotto dell’area mercatale (500 mila euro), alla manutenzione straordinaria delle strade (400 mila euro), al potenziamento dell’illuminazione pubblica (300 mila euro), alla sostituzione dell’impianto termico di Castello Imperiali (200 mila euro), alla sistemazione dell’area antistante al Teatro nella scuola Virgilio (100 mila euro), al recupero del giardino Rubino (100 mila euro), alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi (100 mila euro), degli edifici scolastici (80 mila euro), della Villa Comunale (70 mila euro), del Comando della Polizia Locale (50 mila euro) e del canile rifugio (20 mila euro), alla sistemazione dell’area antistante al Palazzetto dello Sport (50 mila euro), al rifacimento dell’androne del cimitero comunale (20 mila euro) e al cofinanziamento del progetto PEBA per i non vedenti (20 mila euro).





"Gli equilibri – prosegue l’Assessora al Bilancio Eleonora Marinelli – dimostrano che il bilancio del comune è sano, non ci sono sbilanciamenti, ovvero debiti privi delle necessarie coperture o situazioni in cui le spese sono superiori alle entrate. Non si tratta di un semplice adempimento tecnico, ma è una analisi approfondita delle entrate e delle spese che consente di verificare la qualità dei flussi finanziari comunali. L’esito è molto positivo nonostante la diminuzione dei fondi governativi che colpisce gli enti locali. Proseguiremo il nostro lavoro per garantire la sostenibilità della spesa e nuovi investimenti per migliorare la qualità della vita cittadina".





Con le somme restanti sono stati finanziati in particolare gli eventi culturali estivi e natalizi (450 mila euro), ulteriori interventi di manutenzione del verde (200 mila euro), l’integrazione scolastica (150 mila euro), il centro diurno della Fondazione Imperiali (40 mila euro), la nuova annualità dei progetti di spazi aggregativi di inclusione (60 mila euro), la progettazione della variante strutturale della zona PIP (60 mila euro), contributi per le persone con difficoltà economiche (50 mila euro), il rifacimento della segnaletica dell’area mercatale (10 mila euro), la redazione del piano del turismo (15 mila euro), la nuova edizione del bilancio partecipato (20 mila euro) e gli interventi per la toponomastica (10 mila euro).





"La gestione virtuosa delle casse comunali – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – ci consente di utilizzare una quota cospicua dell’avanzo per nuove opere pubbliche, ma anche per implementare servizi essenziali rivolti alle persone con difficoltà economiche. Ringrazio l’Assessora Marinelli e gli uffici per l’ottimo lavoro svolto che si trasformerà nelle prossime settimane in progetti, cantieri e servizi".