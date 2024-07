Francavilla Fontana, novità in arrivo in materia di ristrutturazione edilizia

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Lunedì 15 luglio il Consiglio Comunale è tornato ad occuparsi di urbanistica con l’adozione di un provvedimento che ridisegna la disciplina delle ristrutturazioni edilizie. - Lunedì 15 luglio il Consiglio Comunale è tornato ad occuparsi di urbanistica con l’adozione di un provvedimento che ridisegna la disciplina delle ristrutturazioni edilizie.





"A pochi giorni dall’approvazione del Regolamento Edilizio – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo introdotto all’unanimità un nuovo strumento che semplifica il lavoro di progettisti, imprese e cittadini alle prese con le ristrutturazioni. Stiamo lavorando per rendere chiare, semplici e trasparenti le regole del settore edilizio che rappresenta un tassello importante della nostra economia cittadina".





La delibera approvata dall’Assise comunale recepisce le novità introdotte dalla Legge Regionale sulle ristrutturazioni. Dal momento dell’entrata in vigore del provvedimento sarà possibile anche sul territorio francavillese beneficiare degli incentivi volumetrici previsti dalla norma regionale rendendo più funzionali e vicine alle esigenze dei proprietari gli interventi volti al recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente. Gli incentivi sulle volumetrie possono riguardare ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni, delocalizzazioni, con limiti specificati per ciascun caso.





"Questa delibera – prosegue l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – è stata pensata non solo per venire incontro alle esigenze dei proprietari, ma anche per limitare l’uso del suolo per la costruzione di nuovi edifici. Viviamo una fase di contrazione demografica che nel tempo tenderà a svuotare alcuni edifici esistenti che, grazie alle nuove regole, potranno rivivere ed essere adeguati ai bisogni delle nuove famiglie. Anche questo riuso rientra nell’ottica dell’economia circolare e ci aiuta a preservare il territorio dalla cementificazione".





Nei prossimi giorni la delibera sarà pubblicata sul sito internet istituzionale e si aprirà, come per la quasi totalità dei provvedimenti di carattere urbanistico, la fase delle osservazioni. Cittadini, tecnici e professionisti potranno proporre modifiche che passeranno al successivo vaglio degli organi comunali.





"In poco più di una settimana – conclude l’Assessore Attanasi – abbiamo licenziato il regolamento edilizio e recepito le novità della Legge Regionale in materia di ristrutturazioni. Sono risultati importanti per la nostra comunità, frutto del lavoro di squadra condotto dalla parte politica e dagli uffici. Ringrazio su tutti il Presidente della Commissione Urbanistica Nicola Lonoce, i componenti della Commissione ed il Dirigente dell’area urbanistica Gaetano Padula. Il voto all’unanimità dimostra la trasversalità dell’intervento volto a rispondere alle reali esigenze della cittadinanza".





L’ultima parola spetterà al Consiglio Comunale che dovrà approvare il testo al termine delle analisi a cura degli uffici e della competente commissione consiliare.