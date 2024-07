Gagliano, Peter Pan danza sulle 'Ali di Iside'

- Un giorno la 13enne Wendy incontra Peter Pan, un bambino capace di volare, che non vuole crescere mai e che la porta nell’isola che non c’è...La favola della Columbia Pictures (2003, uscita in Italia l’anno successivo) è stata scelta dalla scuola di danza “Le Ali di Iside” (Gagliano, Lecce) per la tradizionale performance che chiude una stagione e si proietta verso la prossima.Ogni anno, ripresa in streaming da www.radiodelcapo.it (Michele Ferilli), lo stage finale è rilanciato in ogni angolo del mondo.L’associazione sportiva dilettantistica è nata dieci anni fa e da allora ha visto le sue allieve (fra 100 e 130) partecipare ai contest in giro per l’Italia, sempre con ottimi piazzamenti.Presidente è Giacomo Sergi, mentre Miriam Lucia Profico è la responsabile del settore tecnico. Tutto l’anno, da settembre a giugno, organizzano corsi per bambini dai 3 anni in sù. Ma si iscrivono anche fuori quota, fino a 17-18-19 anni.E corsi di formazione per l’insegnamento della ginnastica ritmica, sia nel settore pre- agonistico che agonistico.“Le Ali di Iside” partecipa a competizioni di carattere locale, regionale (ultimo CSEN, campionato regionale danza sportiva, Bari), nazionale. E ne organizza a sua volta (l’ultimo insieme a una scuola di Lecce), dove le allieve si piazzano sempre nelle prime posizioni delle rispettive categorie. Come nelle fasi finali del campionato nazionale svoltosi a Bellaria (Rimini), da dove le bambine e le ragazze di Gagliano sono tornate cariche di medaglie.In attesa della performance coreutica “Peter Pan” del 5 luglio, nella piazza principale del paese, che ogni anno richiama centinaia di persone, è utile ricordare che la scuola diffonde i sani valori dello sport che si riflettono positivamente nella società. Il che, dati i tempi, la rende meritoria di una standing-ovation.