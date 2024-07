Bari brilla a New York: le immagini della città sul maxi schermo di Times Square

Facebook: BariExperience

BARI - “Do you know my city? This is Bari”. Recita così il messaggio che ha accompagnato alcune bellissime immagini di Bari sullo schermo di una delle piazze più famose di New York City, nel cuore di Manhattan. Stiamo parlando di Times Square dove alle 17.15 di lunedì 1 luglio (ore 23.15 in Italia) gli schermi del TSX Broadway, famosa torre di 46 piani e cornice anche di grandi eventi e spettacoli, ha proiettato sul suo gigantesco schermo a LED alcune suggestive location di Bari, catturando l’attenzione dei centinaia di passanti di un normalissimo pomeriggio a New York.Times Square, infatti, si stima sia frequentata quotidianamente da oltre 300.000 persone (solo a piedi), motivo per il quale sono tantissimi i brand che espongono i loro prodotti e servizi sui diversi schermi digitali. Una vera e propria vetrina del marketing dove essere presenti anche solo pochi secondi può attirare l’attenzione di diverse centinaia di presenti.Lo sa bene BariExperience.com, il blog indipendente per la promozione e la valorizzazione del territorio divenuto sempre più popolare tra i turisti che si accingono a venire a Bari. Il suo omaggio alla città, con un video della durata di 15 secondi, è stato proiettato proprio a Times Square in una delle fasce orarie con maggiore affluenza; chi è stato di passaggio, infatti, ha potuto osservare alcune immagini del capoluogo di Puglia, tra queste l’immancabile lungomare con i caratteristici lampioni in primo piano, uno skyline di Bari vecchia vista dal mare, la caratteristica “piazza degli innamorati” in versione serale (Largo Albicocca), un suggestivo scorcio del teatro Margherita ed una panoramica mozzafiato del lungomare Nazario Sauro.“Se ad oggi l’impegno personale con BariExperience.com è riuscito a proporre un punto di riferimento online per scoprire la città - commenta il dott. Ivan Giuliani, marketer barese e fondatore di BariExperience.com - offrendo a Bari un respiro sempre più internazionale, questo nuovo omaggio al territorio vuole alzare l’asticella e lasciare un’impronta di stampo mondiale”.Continua Giuliani, membro del Consiglio di Confcommercio Giovani Bari-BAT “L’interesse di provenienza americana, infatti, è palpabile anche dalle numerose visite registrate sul sito, per questo motivo essere presenti in una piazza conosciuta come il «crocevia del mondo» ci consente non solo di raggiungere un pubblico vasto e diversificato, ma anche di fare marketing territoriale in un luogo icona del marketing globale”.