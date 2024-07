Joe Biden si ritira dalle elezioni presidenziali: Kamala Harris nuova candidata del Partito Democratico

Le parole di Biden



In una lettera pubblicata su X, l'ottantunenne Biden ha dichiarato: "Ho sempre avuto l'intenzione di chiedere la rielezione, ma ritengo che sia nell'interesse del mio partito e del Paese farmi da parte e concentrarmi esclusivamente sull'adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato". Biden, ancora in convalescenza a causa del Covid, sta trascorrendo questo periodo nella sua casa al mare nel Delaware.



Il sostegno a Kamala Harris



Biden ha assicurato che "nel corso della settimana parlerà alla nazione in modo più dettagliato" della sua decisione, aggiungendo di appoggiare pienamente Harris. "Voglio offrire il mio pieno sostegno e la mia approvazione a Kamala come candidata del nostro partito quest'anno", ha detto Biden su X. "Democratici – è tempo di unirsi e battere Trump. Facciamolo".



Una decisione storica



Joe Biden è il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a ritirarsi così tardi da una corsa elettorale, e il primo a farlo a causa di preoccupazioni sulla sua lucidità mentale e sulla sua salute. Per tre settimane, Biden ha resistito alle richieste di dimettersi dopo lo shock del dibattito del 27 giugno, insistendo a un certo punto che solo il "Signore Onnipotente" avrebbe potuto convincerlo a ritirarsi.



La campagna di Harris



Kamala Harris, la prima vicepresidente donna, nera e sud-asiatica nella storia degli Stati Uniti, ora punta a diventare la prima comandante in capo donna. Harris dovrà affrontare la sfida di unire il partito e di contrastare l'ex presidente Donald Trump, che rimane una figura centrale e polarizzante nella politica americana.



Le reazioni



Le reazioni alla decisione di Biden sono state miste. Alcuni analisti politici vedono nella scelta di Harris una mossa strategica che potrebbe rinvigorire la base democratica e attrarre nuovi elettori. Altri, tuttavia, sono preoccupati per l'impatto che il ritiro tardivo di Biden potrebbe avere sulla campagna elettorale e sulla coesione del partito.

WASHINGTON – Con una mossa sorprendente che potrebbe ridefinire la corsa alla Casa Bianca del 2024, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalle elezioni presidenziali. Biden ha lanciato la vicepresidente Kamala Harris come nuova candidata del Partito Democratico. Questa decisione arriva dopo settimane di pressioni interne al partito, seguite a una serie di dibattiti disastrosi che avevano generato un terremoto politico senza precedenti.