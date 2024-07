Gigi D'Alessio arriva in Puglia per quattro imperdibili date

Ph Cosimo B.





BARI - Iniziato con lo straordinario successo degli otto eventi speciali – tutti sold out - di “GIGI - UNO COME TE - L’EMOZIONE CONTINUA” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio fa tappa in Puglia con ben quattro imperdibili appuntamenti: il 17 e il 19 luglio al Fossato del Castello di Barletta, il 20 luglio al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino e il prossimo 20 agosto all’Arenile del Porto di Peschici.Un nuovo emozionante viaggio che toccherà le più belle località dal nord al sud dell’Italia che parte a pochi giorni dall’annuncio a sorpresa sui social del ritorno per la sesta volta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in programma il 2 giugno 2025.Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album“Fra”, uscito lo scorso 24 maggio, come il singolo “NU DISPIETTO” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) ed il primo featuring inedito con Geolier “Senza tuccà”.Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria),Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).