Grottaglie, lunedì 12 agosto l'evento 'S.O.N.: rivivi la magia degli anni '70, '80 e '90' alle Cave di Fantiano

GROTTAGLIE (TA) - Proseguono gli eventi nella città di Grottaglie: lunedì 12 agosto 2024, alle ore 21:00, le affascinanti Cave di Fantiano si trasformeranno in un palcoscenico straordinario per l'evento musicale dell'estate S.O.N. - Proseguono gli eventi nella città di Grottaglie: lunedì 12 agosto 2024, alle ore 21:00, le affascinanti Cave di Fantiano si trasformeranno in un palcoscenico straordinario per l'evento musicale dell'estate S.O.N.





Questo evento, ideato da Kokò Sanarica di Le Idee Non Mancano, è un tuffo nei decenni iconici degli anni '70, '80 e '90, un'occasione unica per rivivere la musica e le atmosfere di un'epoca che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della discoteca e del clubbing.





La serata si aprirà con esibizioni live di artisti di grande calibro che hanno fatto la storia della musica: Ronnie Jones, Papa Winnie, FPI Project e Orlando Johnson.





Questi nomi leggendari porteranno sul palco le sonorità che hanno definito un'era, creando un'atmosfera autentica e vibrante.





Subito dopo, la pista si animerà con i DJ set di alcuni dei più acclamati talenti del settore: Sergio Sansolino, Attilio Capilli, Amerigo De Vincentis, Domy Pentassuglia.





I DJ trasformeranno la notte con mix e ritmi che faranno ballare tutti, mantenendo viva l’energia e la magia degli anni che celebriamo.





Ma la serata non finisce qui: per arricchire ulteriormente l'esperienza, alcuni dei più noti DJ e conduttori radiofonici, che hanno contribuito a fare la storia della musica dance, condivideranno storie e ricordi speciali. Saranno presenti: Gino Alò, Angelo OnTheMic, Ciro Romano.





Per vivere appieno l'esperienza di S.O.N., ecco le informazioni essenziali sui prezzi e sul dress code:

- Arena: L’ingresso alla zona arena è di 15€. Sebbene non obbligatorio, è consigliabile un dress code ispirato agli anni '70, '80 e '90 per entrare completamente nello spirito dell'evento.

- Palco (Privè): Per un'esperienza esclusiva, il costo di accesso al palco, comprensivo di bottiglia, è di 25€ a testa, con un minimo di 6 persone. Per questa area, è obbligatorio indossare un abbigliamento anni '70, '80 o '90, per immergersi completamente nel tema della serata.





Acquisto dei Biglietti:

- Palco (Privè): I braccialetti per l’accesso al palco possono essere acquistati presso Kokò Parrukkieri, situato in Via Calò 12A a Grottaglie (TA).

- Arena: I biglietti per la zona arena sono disponibili sul circuito Vivaticket:





Inoltre, sono in vendita anche nei seguenti punti vendita a Grottaglie: Bar Fanelli, Viale Ariosto; Bar San Ciro, Via Paritaro; Snai, Via Madonna di Pompei; Ricevitoria Amato via Campitelli.





S.O.N. è più di un semplice evento musicale; è un viaggio emozionante attraverso decenni di melodie indimenticabili, una celebrazione della musica che ha segnato le vite di intere generazioni. Non perdete l'opportunità di rivivere quei momenti unici e di creare nuovi ricordi in una serata che si preannuncia straordinaria.