Lacarra (Pd): 'Calendarizzare proposta di inchiesta sul disagio giovanile'

BARI - "Nel novembre scorso ho presentato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta sul disagio giovanile. Un’iniziativa mirata ad ascoltare e approfondire le ragioni, i bisogni, le fragilità di tante e tanti giovani del nostro Paese che spesso vivono forti condizioni di disagio, isolamento sociale, frustrazione lavorativa e professionale, difficoltà e incertezza nel realizzare se stessi e compiere quei passi della vita che per tanti della mia generazione sono stati quasi sempre scontati." Così Marco Lacarra, deputato pugliese del Partito Democratico."Questa proposta è stata sottoscritta da moltissimi colleghi, che voglio nuovamente ringraziare, ma si è imbattuta in un secco “No” quando abbiamo chiesto di iniziare l’esame. Il motivo? “La proliferazione smodata di commissioni di inchiesta”. Eppure in questi giorni la Camera dei deputati si appresta ad approvare la legge istitutiva di una nuova commissione d’inchiesta. Una proposta giusta, avanzata dalla collega Bonetti, che intende indagare sui fenomeni complessi e preoccupanti legati alla prospettiva demografica del nostro Paese. Allora mi chiedo - conclude Lacarra - se il Parlamento ha ormai poca influenza e sempre meno mezzi per approfondire e cambiare in meglio tanti aspetti della vita degli italiani, perché privare i parlamentari di uno di quei pochi strumenti che servono davvero a far luce su un fenomeno e costruire insieme, senza le contrapposizioni tipiche della politica, un ventaglio di risposte efficaci ai problemi delle persone?".