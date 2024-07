In zona Torre Quetta arriva il luna park per tutte le età

BARI - Da venerdì 19 a domenica 28 luglio, nell’area parcheggio antistante la spiaggia pubblica di Torre Quetta a Bari, sarà proposto “Notti Magiche al Quetta Park”, un luna park che tutti i giorni offrirà a grandi e bambini attrazioni, eventi e stand enogastronomici.Nell’area prospicente la spiaggia comunale saranno installate giostre per tutte le età, da quelle per i bambini e le famiglie come il jumping, la canoa e le mini-macchine da scontro, mini-seggiolini, giostra dei pagliacci e giochi a premi a quelle dedicate solo agli adulti come l’Extreme, Saltamontes, Simulatore, Tappeto volante, Treno fantasma, Casa dei mostri e il Giostraio Matto attrazione diventate molto popolari grazie ad alcuni video virali su Tik Tok.Il luna park servirà a valorizzare e vivacizzare l’area attigua alla zona dedicata al parcheggio, senza incidere sui posteggi. Ogni giorno, inoltre, a partire dalle 18.30, saranno allestite diverse aree dedicate al food e ai prodotti enogastronomici della tradizione, ma saranno anche organizzati eventi, esibizioni e spettacoli d’animazione che allieteranno le calde serate di fine luglio.Torre Quetta è uno dei simboli della città di Bari. È una spiaggia pubblica situata sul lungomare Sud, di proprietà del comune e gestita dall’associazione temporanea di imprese guidata dal Gruppo Ideazione, al suo interno vengono organizzati eventi, concerti, spettacoli e manifestazioni sportive, e la presenza di ben 8 chioschi, che supportano l’allestimento del luna park, offre ai visitatori una grande varietà di scelta a livello enogastronomico, dalla friggitoria alla spaghetteria, dal pub alla bombetteria, dalla panzerotteria alla pizzeria.: 3474360942: 18.30