Incidente mortale sulla SS16 a Bari Palese: muore un uomo di 62 anni

BARI - Tragedia nel pomeriggio sulla strada statale 16 all'altezza di Bari Palese, in direzione nord, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe perso il controllo dell'auto che stava guidando, finendo violentemente contro il guardrail.L'impatto è stato così forte che l'uomo è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia stradale, i quali dovranno accertare la dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli.Per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, il tratto stradale interessato è stato temporaneamente chiuso. La polizia locale di Bari ha suggerito percorsi alternativi per gli automobilisti.Le indagini sono in corso per comprendere le cause che hanno portato il 62enne a perdere il controllo della vettura. L'incidente ha provocato forti disagi al traffico, con rallentamenti e deviazioni lungo la SS16.