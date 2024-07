Piscina, escursioni in mare ed equitazione: al via i laboratori gratuiti del Consorzio ATS BR4

Giochi all’aria aperta e piscina, sport ed escursioni in mare, sono le attività che attendono i bambini che durante l’anno scolastico hanno fruito del servizio di integrazione scolastica specialistica e di assistenza educativa domiciliare, e ancora i minori con bisogni educativi speciali e segnalati dai servizi sociali dei Comuni del Consorzio ATS BR4. Giochi all’aria aperta e piscina, sport ed escursioni in mare, sono le attività che attendono i bambini che durante l’anno scolastico hanno fruito del servizio di integrazione scolastica specialistica e di assistenza educativa domiciliare, e ancora i minori con bisogni educativi speciali e segnalati dai servizi sociali dei Comuni del Consorzio ATS BR4.





Si partirà lunedì 22 luglio presso il centro "Feelgood" a Cellino San Marco – appuntamento in piscina e con attività sportive nel campetto di calcetto e pallavolo - per proseguire presso il porto di Brindisi con le attività della cooperativa "Socioculturale" e l’esperienza che vedrà i ragazzi alle prese con attività all'interno e all'esterno dell’imbarcazione "Africa", la barca sequestrata ai trafficanti di migranti e affidata con scopi sociali all’Aps "Brindisi Città d’acqua". Infine, presso la struttura dell’Asd "Acqua2O APS equitazione e riabilitazione equestre" di Mesagne, i bambini potranno vivere la magia della cura e della relazione con i cavalli, rigorosamente a contatto con la natura.





Al lavoro da mesi, per un appuntamento atteso da minori e famiglie, l’ufficio di Piano del Consorzio e i Servizi Sociali comunali dell’Ats Br4, per quest’ultima edizione dei laboratori, hanno messo a punto una struttura organizzativa che costituisce già una buona garanzia di successo. L’unanimità del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per l’approvazione del progetto estivo 2024 e la certezza di poter contare sulla professionalità di educatori ed Oss, destinatari di formazione continua, sono gli elementi caratterizzanti di un appuntamento che negli anni ha conquistato livelli di qualità crescenti.





"L’esperienza dei laboratori estivi si inserisce in un format di servizi che ha come modello una comunità inclusiva, strettamente collegata a una comunità educante che dispone di conoscenze, strumenti e risorse per accrescere la tutela e la promozione dei diritti delle persone con fragilità" ha dichiarato il Presidente Calabrese.





Resta ora da attendere il responso più importante, quello dei più piccoli: i loro sorrisi e l’entusiasmo con cui vivranno la nuova avventura farà, come al solito, la differenza nel giudizio finale.





Nella foto, alcuni momenti della conferenza stampa di presentazione dei progetti. Si è svolta in mattinata a Mesagne presso la sede del Consorzio Ats Br4, sono intervenuti: dott. Antonio Calabrese, Presidente del Consorzio Ats Br4; avv. Pierpaolo Budano, Direttore del Consorzio Ats Br4; avv. Alessandro Nocco, referente della Cooperativa "Socioculturale" per la Puglia; dott.ssa Valentina Capodieci, coordinatrice del servizio di integrazione scolastica specialistica; dott. Stefano Calderari, presidente di "Brindisi Città d’acqua aps"; dott. Marcello Ostuni per l’Asd "Acqua2O"; dott.ssa Sandra Villani, per il centro "Feelgood".