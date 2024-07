Ostuni, ospite Luca Bizzarri per 'Un’emozione chiamata libro 1995 -2025 Trent’anni di Emozioni'

- Ancora un grande appuntamento con la cultura nella Città Bianca. Per il terzo incontro della kermesse, arriva nel Chiostro di Palazzo San Francesco Luca Bizzarri con il libro intitolato "Non hanno un amico" (ed. Mondadori). L’autore dialogherà con la giornalista del Tg3 Puglia, Claudia Bruno. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 luglio 2024 alle ore 21:00. La rassegna è realizzata dall’associazione "Una Valle di Libri" in collaborazione con il Comune di Ostuni – Assessorato alla Cultura.

"Un’emozione chiamata libro" prosegue il 10 luglio con il nuovo libro di Luca Bianchini dal titolo "Il cuore è uno zingaro" (ed. Mondadori). A dialogare con l’autore sarà la giornalista e blogger Marta Perego. Il 14 luglio il festival si trasferisce nella Villa Comunale "Sandro Pertini" per la presentazione del libro "Giù la maschera", scritto dalla conduttrice del TG2 Elena Malizia. Sarà una serata speciale tra musica e parole grazie all’intervento del gruppo Camomilla Isterica, e la presentazione della serata sarà curata dalla giornalista del TG2 Daniela Colucci.

Il 16 luglio, in Piazzetta Cattedrale, nuovo appuntamento con l’appendice dedicata agli autori pugliesi. Ospite della rassegna sarà Caterina Fiume con il romanzo intitolato "Come equilibristi". A dialogare con l’autrice ci sarà il giornalista e scrittore Francesco Roma. Il 18 luglio, nel Chiostro di Palazzo San Francesco, spazio all’attualità con Carlo Cottarelli, che dialogherà con il capo della comunicazione della Regione Puglia, Rocco De Franchi, sul suo nuovo libro edito da Mondadori dal titolo "Dentro il palazzo".

Il 20 luglio (Chiostro San Francesco) spazio alla musica con il giornalista e conduttore radiofonico Luca De Gennaro che presenterà, insieme al cantautore Emanuele Barbati, il libro edito da Rizzoli Lizard "Generazione Alternativa". Il 23 luglio, la rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo, Gianmaria Volpato, presenterà il suo primo romanzo dal titolo "Stagno" (ed. Mondadori). A dialogare con l’autore ci sarà la giornalista del TG2 Carola Carulli.

Un ringraziamento ai sostenitori del nostro progetto: Banca di Credito Cooperativo Ostuni, Telcom - Vasar, Pace Gioielli, Masseria Traetta, RH Rent e RentBeat.

Partner del progetto: Museo della Civiltà Preclassiche, Ceramiche Carella, Todo Modo, Hotel La Terra, Ostuni Touring, Pugliarello e Typicus.

Per quel che riguarda il libro di Luca Bizzarri, "Non hanno un amico", vi sono 101 riflessioni, divertite e divertenti, sugli esseri umani e sulla contemporaneità in cui tutti siamo immersi. Nel suo podcast giornaliero "Non hanno un amico", sempre in testa a tutte le chart di ascolti, Luca Bizzarri fa ciò che in una ormai lunga e solidissima carriera gli è sempre riuscito meglio: infilarsi autoironicamente due dita negli occhi per indurci a vedere pezzi di noi negli assurdi comportamenti degli altri. Questa raccolta è la hall of fame di coloro che ci fanno indignare e che sotto sotto ci raccontano qualcosa di noi.

Per quel che riguarda Luca Bizzarri (Genova, 1971) è quello della famosa coppia comica Luca e Paolo. Attore comico, ha al suo attivo tour teatrali e una decina di film commedia. Per Mondadori ha pubblicato con grande successo Disturbo della quiete pubblica.