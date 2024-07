INCONTRI-IN-CORTE: ultimo appuntamento con la presentazione del Volume 'Le Impavide del Sud' di Riccardo Riccardi

BARI - Giovedì 11 luglio 2024, dalle ore 18.30, presso la scenografica Corte Bianchi Dottula (strada dei Dottula n.10 - Bari Vecchia), si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna letteraria Incontri-In-Corte. L'evento è organizzato dall'Aps Martinus, l'associazione responsabile del recupero della chiesa di San Martino, in collaborazione con altre realtà culturali locali.L'evento prevede la presentazione del volume "Le impavide del Sud - Donne che hanno cambiato la storia del Mezzogiorno" (Les Flâneurs Edizioni) del giornalista e scrittore Riccardo Riccardi. Il libro racconta la storia di donne rivoluzionarie, irriducibili e coraggiose che, pur vivendo lontano dalle terre più evolute del Nord, hanno infranto tabù e regole, rovesciato consuetudini, lottato per realizzare sogni, perseguito idee e modelli, affermato la propria sessualità e personalità.Queste donne, attraverso le loro esperienze individuali, hanno lasciato un'impronta significativa nel mondo letterario, poetico, artistico, professionale, politico e religioso. Hanno affrontato sfide impensabili per i loro tempi, combattuto per ideali e si sono sacrificate per essi, segnando percorsi inediti e creando le basi per una coscienza femminile più consapevole, indipendente e libera. Molte di queste figure non hanno ricevuto il meritato approfondimento storico. Il libro di Riccardi vuole colmare, senza la pretesa di essere esaustivo, una lacuna della nostra memoria, richiamando l’attenzione sul ruolo della donna nella crescita sociale e civile dell’Italia meridionale. Le donne di oggi devono molto a queste figure storiche e da loro hanno ancora molto da apprendere.Durante l'evento, Riccardo Riccardi dialogherà con la storica e scrittrice Angela Campanella. Le letture saranno a cura di Gianfranco Liuzzi jr. L'ingresso è libero.Per maggiori informazioni, visita il link dell'evento su Facebook