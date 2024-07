La programmazione cinematografica dell'Apulia Film Commission: un doppio appuntamento imperdibile

Giovedì 4 luglio: "Vera" di Tizza Covi e Rainer Frimmel



Il giorno seguente, giovedì 4 luglio, sempre alle 21:00, l'Arena dell'Apulia Film House ospiterà la proiezione di "Vera", diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel, nell'ambito della rassegna “Registi fuori dagli schermi”. Questo film, che ha visto Vera Gemma (figlia del celebre Giuliano Gemma) premiata come Miglior Attrice nella sezione “Orizzonti” alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta le vicissitudini di Vera che interpreta sé stessa in una fusione affascinante di realtà e finzione.



Alla proiezione saranno presenti i due registi, Tizza Covi e Rainer Frimmel, insieme a Vera Gemma e alla critica cinematografica Cristina Piccino del quotidiano “il Manifesto”. "Vera" è una pellicola straordinaria, dove luci e ombre, grandi attori e personaggi incredibili si intrecciano, offrendo una visione unica e coinvolgente.



Un'occasione da non perdere



Questi appuntamenti rappresentano un'occasione imperdibile per gli amanti del cinema e per chi desidera vivere due serate all'insegna della cultura e dell'arte cinematografica. L'Apulia Film Commission, attraverso queste proiezioni, continua a promuovere e valorizzare il cinema di qualità, offrendo al pubblico pugliese esperienze indimenticabili.

BARI - L'Apulia Film Commission continua a offrire emozioni cinematografiche con una programmazione speciale all'Arena dell'Apulia Film House. Con ingresso libero e accesso dall'entrata Orientale della Fiera del Levante, la rassegna presenta due serate di cinema di alto livello.Nell'ambito del ciclo “Restauri: corpo sociale, riflessioni cinematografiche” curato dalla Mediateca Regionale Pugliese in collaborazione con la Cineteca di Bologna, mercoledì 3 luglio alle 21:00 verrà proiettato il capolavoro di Francois Truffaut, "La signora della porta accanto". Questo film, che vede protagonisti Gérard Depardieu e Fanny Ardant, è un'esplorazione profonda e intensa dell'ossessione d'amore. La pellicola, presentata in versione originale sottotitolata e restaurata dalla Cineteca di Bologna, sarà introdotta dalla giornalista e sceneggiatrice Antonella W. Gaeta."La signora della porta accanto" è una delle opere più significative tra i melodrammi della storia del cinema, capace di rappresentare con precisione le dinamiche complesse e tormentate di una coppia che si lascia e si ritrova incessantemente.