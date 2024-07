'Le Mille e una notte' e 'Decameron', doppio appuntamento con Teatri a Sud

SAN CESARIO DI LECCE - Nell’ambito della programmazione estiva della rassegna “Teatri a Sud”, Astràgali Teatro ospita due spettacoli messi scena presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce dalla Compagnia Diaghilev di Bari e dedicati a due classici della letteratura internazionale diretti e interpretati da Paolo Panaro.Martedì 23 luglio, alle ore 21.30, in programma “Le mille e una notte”, tratto dall’omonima opera letteraria incentrata sulla storia dell’antico re di Persia, che, dopo aver ucciso la moglie fedifraga a causa della quale perde la fiducia nei confronti del genere femminile, costringe le donne delle sue terre a sposarlo, per poi ucciderle durante la prima notte di nozze. La situazione cambia con l’arrivo di Shahrazād, che ogni sera racconta una storia che interrompe a metà, in modo da costringere il re a rimandare la sua uccisione per scoprirne il finale. Le vicende narrano di un Islam fantastico e quasi surreale, dove l’ingresso in scena di un nuovo personaggio blocca bruscamente la narrazione del precedente, tra incastri capaci di appassionare.Mercoledì 24 luglio, alle ore 21.30, sarà la volta del “Decameron”, capolavoro di Giovanni Boccaccio, la cui storia è ambientata nel 1348 in una Firenze flagellata dalla peste nera da cui sette donne e tre uomini tentano di sfuggire, rifugiandosi in una villa lontano dalla città. Qui, per distrarsi, decidono che ognuno di loro, per dieci giorni, racconterà una storia al giorno. Le novelle trattano argomenti sia morali che dilettevoli, con una molteplicità di ambienti, personaggi e toni attraverso i quali si sviluppano alcune tematiche preferite del Boccaccio, come la fortuna, l’ingegno e l’amore. Raccontare storie in tempo di epidemia si rivela un modo efficace per esorcizzare il pericolo del flagello e per rilanciare la speranza nei confronti della vita, utilizzando la parola e l’ascolto.Attore e regista, Paolo Panaro da oltre venti anni lavora stabilmente con la compagnia Diaghilev curando la realizzazione di iniziative produttive e progetti artistici. Svolge, inoltre, un’intensa attività didattica, dirigendo e coordinando laboratori di perfezionamento teatrale e progetti formativi nell’ambito delle programmazioni curate dalla stessa compagnia e per conto di università, scuole, enti ed istituzioni culturali.La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astragali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.: Tel. 389.2105991 mail: teatro@astragali.org, www.astragali.it, www.distilleriadegiorgi.eu