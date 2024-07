Locus Festival 2024: a Locorotondo dal 12 al 14 luglio con Colapesce Dimartino, Coca Puma, Massimo Silverio

Un Weekend di Musica tra i Trulli di Alberobello

Colapesce Dimartino: Un Duo Amato dal Pubblico

Sabato 13 luglio, nella suggestiva cornice dei trulli di Alberobello, si esibiranno Colapesce Dimartino. Il duo siciliano, noto per successi come “Musica leggerissima” e “Splash”, promette una serata indimenticabile. La loro capacità di unire qualità musicale e autenticità ha conquistato il cuore di molti, rendendoli un appuntamento imperdibile del festival.

Coca Puma e Massimo Silverio: Talenti Eclettici

Le serate di Alberobello non si fermano qui. Venerdì 12 luglio, la cantante romana Coca Puma, con il suo stile nu-jazz unico, aprirà il weekend musicale al Trullo Sovrano. Domenica 14 luglio, sempre al Trullo Sovrano, sarà la volta di Massimo Silverio, che con le sue melodie poetiche saprà trasportare il pubblico in un viaggio tra antico e contemporaneo.

Il Viaggio del Locus Festival Continua

Dopo Alberobello, il Locus Festival proseguirà il suo cammino attraverso la Puglia, toccando Minervino Murge, Ostuni, Fasano e, infine, Locorotondo per la settimana clou prima di Ferragosto. Ecco alcuni degli eventi in programma:

VINICIO CAPOSSELA - 20 luglio a Minervino Murge, Tenuta Bocca di Lupo

- 20 luglio a Minervino Murge, Tenuta Bocca di Lupo TOTO - 22 luglio a Ostuni, Foro Boario

- 22 luglio a Ostuni, Foro Boario MARCUS MILLER, MATTEO MANCUSO - 27 luglio a Fasano, Piazza Ciaia

- 27 luglio a Fasano, Piazza Ciaia SERENA BRANCALE - 28 luglio a Fasano, Piazza Ciaia (ingresso libero)

- 28 luglio a Fasano, Piazza Ciaia (ingresso libero) FAT FREDDY'S DROP, CHANNEL ONE - 7 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano

- 7 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano SUBSONICA, DANIELA PES, DEENA ABDELWAHED - 10 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano

- 10 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano NAS, TY1, DJ TUPPI & MODDI MC - 11 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano

- 11 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano YUSSEF DAYES, BASSOLINO, I HATE MY VILLAGE, COCO MARIA - 12 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano

- 12 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano FULMINACCI, MARCO CASTELLO, OKGIORGIO - 13 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano

- 13 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano MEUTE, COSMO, SAMA’ ABDULHADI - 14 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano

- 14 agosto a Locorotondo, Masseria Ferragnano ROBERT PLANT SAVING GRACE - 8 ottobre a Bari, Teatro Petruzzelli

Informazioni Utili

I biglietti per gli eventi sono disponibili su DICE e TICKETONE. Per maggiori dettagli e per scaricare il press kit completo con report, foto e grafiche, è possibile visitare il sito ufficiale del Locus Festival: locusfestival.it. Per ulteriori informazioni, è disponibile il numero di telefono/whatsapp +39 393 9639865 e l'email info@locusfestival.it.

Unisciti al Locus Festival 2024 e vivi un'estate indimenticabile all'insegna della musica e della cultura nelle splendide terre pugliesi!