L’Oscar del Libro fa tappa a Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE - Mercoledì 24 luglio 2024, ore 20.30 - P.zza Nicola e Costa, Castellana Grotte (BA) La terza edizione dell’Oscar del Libro, il format ideato dalla conduttrice, produttrice e attivista Manila Gorio, che si svolge in alcuni degli scorci più belli della Puglia, farà tappa a Castellana Grotte mercoledì 24 luglio alle 20.30 in Piazza Nicola e Costa.L’angolo più intimo della città per riservare all’evento l’eleganza e la raffinatezza di cui un premio come questo, che ha toccato già Trani e Conversano, necessita.Ad essere premiati, nove personalità del panorama culturale e scientifico italiano, tra i più discussi e conosciuti, pronti a confrontarsi sui temi che hanno toccato, nel corso degli anni, con il loro lavoro. Ad intervistarli saranno la direttrice artistica e presidente del Premio, anche editrice di Political TV, Manila Gorio, e l’editore di Canale7 Gianni Tanzariello.Anche l’Oscar del Libro fa parte del calendario di eventi realizzato in collaborazione da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana.Sul palco mercoledì sono attesi Angelo Mellone giornalista scrittore e direttore intrattenimento Day Time di Rai Uno, il giornalista saggista e conduttore televisivo Claudio Brachino, l’ex magistrato e politico Luca Palamara, l’inviata del tg satirico Striscia la notizia e conduttrice radiofonica Rajae Bezzaz, il vignettista satirico Federico Palmaroli creatore e unico autore delle pagine social “Le frasi di Osho”, gli scrittori Fulvio Abbate e Pino Aprile, il direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale “Galeazzi - Sant'Ambrogio”, oltre che professore associato di Igiene Generale e Applicata presso la sezione di Virologia del dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco e il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico “San Martino” di Genova oltre che professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive Matteo Bassetti.Nove personalità e nove modi di raccontare il presente e raccontarsi nelle interviste che il pubblico avrà il piacere di ascoltare.A premiarli saranno il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, Serafino Ostuni presidente della Grotte di Castellana srl, Francesco De Carlo sindaco di Alberobello, Vito Carrieri sindaco di Polignano a Mare, Francesco Intini sindaco di Noci, Stella Stefanelli vicesindaca di Castellana Grotte, Nicola Ivone vicepresidente della Grotte di Castellana srl, Maurizio Tommaso Pace presidente del Consiglio Comunale di Castellana Grotte e Pino Savino direttore artistico delle Grotte di Castellana.Durante l'evento i sindaci di Alberobello, Castellana Grotte, Polignano a Mare e Noci, Francesco De Carlo, Domi Ciliberti, Vito Carrieri e Francesco Intini, presenteranno alla città il progetto Pietramadre - Candidatura di Alberobello, insieme a Castellana Grotte, Polignano a Mare e Noci a Capitale Italiana della Cultura 2027.“L’Oscar del Libro è un evento particolare – ha dichiarato la direttrice Manila Gorio - le edizioni non sono abbinate agli anni, ma alle tappe e sono molto felice che Castellana abbia creduto nel mio progetto. Insieme con una commissione di giornalisti abbiamo selezionato autori, e autrici, che si sono contraddistinti con le loro opere e che riceveranno un premio legato a un determinato libro o alla loro carriera. Nell’evento di Castellana sarà dedicato spazio ad ognuno di loro affinché tutti possano avere l’occasione di raccontarsi. Un ringraziamento particolare va al Presidente delle Grotte, al Sindaco e all’amministrazione tutta che ha sostenuto questa iniziativa. L’Oscar sta crescendo tanto da potersi confrontare con eventi ben più conosciuti presenti sul territorio regionale da molti più anni. Lavoriamo per valorizzare la cultura, il turismo e i luoghi paesaggistici più belli della nostra regione. Sarà una serata piena di energia e siamo sicuri che coinvolgerà il pubblico presente”."L'Oscar del Libro 2024 è una delle novità del programma di Piazze d'Estate - ha commentato il sindaco di Castellana Grotte, Domi Ciliberti - Dopo i tre appuntamenti di Festivarts, piazza Nicola e Costa si conferma salotto della nostra città ospitando ben nove autori di rilievo nazionale, introdotti e intervistati da due conduttori di prestigio come Manila Gorio e Gianni Tanzariello. Siamo felici di poter ospitare questo evento, giusto alla sua terza edizione, per l'estate 2024 ha scelto Castellana come location anche a testimonianza della capacità che abbiamo saputo sviluppare nell'attrarre appuntamenti culturali di questo rilievo. In quest'ottica presenteremo alla città, proprio durante l'Oscar del Libro, il progetto Pietramadre"."Piazze d'Estate 2024 si conferma percorso capace di toccare diversi temi e diversi ambiti e coinvolgere diversi target - ha dichiarato l'assessore agli Eventi, Fabio Caputo - Sono tantissimi gli appuntamenti in città in questi giorni: si spazia dal mondo della danza al mondo della lettura, dalle serate danzanti in Villa ai dj set musicali in piazza. Ci aspettano ora i grandi concerti in largo Porta Grande e in piazza Garibaldi e i festival della danza, del teatro e dello sport. Siamo pronti, come sempre, ad accogliere tantissimi visitatori".“Con l’Oscar del Libro dimostriamo di occuparci di cultura sotto tutti i punti di vista – ha detto Serafino Ostuni, presidente della società Grotte – Non solo cinema e musica, dunque, ma anche saggistica e narrativa. Tante volte le Grotte hanno ospitato incontri letterari e questa volta, in occasione di Piazze d’Estate, abbiamo deciso di sostenerne uno che mette insieme alcuni dei nomi più conosciuti del panorama culturale italiano che ci aiuteranno a riflettere e ci permetteranno di confrontarci su alcuni dei temi più sensibili della contemporaneità”.La serata sarà trasmessa su Canale7 e Political TV.La partecipazione all’evento è libera e gratuita.