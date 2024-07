'Miraggi – Arte, sogno e incanto', domani il via all’evento artistico a cielo aperto dell’estate bitontina

BITONTO - Dal 27 luglio al 27 agosto 2024, il centro storico di Bitonto ospiterà "Miraggi - Arte, Sogno e Incanto", il primo Festival della Meraviglia. Organizzato dal Comune di Bitonto e prodotto da Cube Comunicazione e Fanfara Entertainment, questo evento promette di trasformare la città in un affascinante museo a cielo aperto.La passeggiata che segnerà lo start ufficiale della mostra si terrà domani, 27 luglio, alle 21:00, con partenza da piazza Cavour. Parteciperanno il sindaco, Francesco Paolo Ricci, e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, che daranno il via a questa straordinaria celebrazione dell'arte e della creatività."Miraggi" è un evento che sfida la percezione della realtà, come suggerisce il suo nome, offrendo un'esperienza unica che fonde arte tradizionale e tecnologia moderna. Gli spazi urbani del centro storico diventeranno scenari onirici grazie a installazioni artistiche che spaziano dalla scultura alla digital art. Tra le opere in esposizione, spiccano le imponenti sculture in ferro e rete metallica che rappresentano animali in via di estinzione, realizzate da Officine Chiodo Fisso. Queste creazioni, posizionate in piazza Cavour, evocano una riflessione sul futuro del nostro pianeta.Nel chiostro Marco Vacca, l'installazione di umanoidi fluttuanti esplora il tema della fuga dalla realtà attraverso l'immaginazione, suggerendo una riflessione sulle dinamiche della società contemporanea e sull'immersione nel metaverso. Al chiostro Ex Convento delle Olivetane, un prato di fiori luminosi in cartapesta e ferro, intitolato "Insostenibile leggerezza", invita i visitatori a riflettere sulla bellezza fragile della natura.Un'altra opera significativa è l'aquila maestosa ispirata ai versi del Paradiso di Dante, esposta nell'atrio del Museo Diocesano. Realizzata da Deni Bianco, questa scultura affronta il tema della giustizia divina e della salvezza delle anime. Inoltre, nei Giardini Pensili, l'installazione "Chandeliers" trasforma il giardino in un salone delle feste risorgimentale, evocando atmosfere da "Gattopardo".Tra le novità tecnologiche, l'esposizione digitale interattiva "Art Revolution" permette al pubblico di interagire con capolavori dell'arte, usando animazioni 3D e realtà aumentata. Questo format innovativo porta i visitatori in un viaggio attraverso la storia dell'arte, dai tempi del Rinascimento fino alla pop art. Allo stesso tempo, l'installazione "Ecosafari" al Torrione Angioino offre un'esperienza educativa unica, con animali che "parlano" agli spettatori, grazie alla supervisione del WWF.Infine, "Fly me to the Moon" è una performance immersiva che combina scienza e arte visuale, proiettando le meraviglie del cielo notturno sulla facciata di un edificio, creando un’esperienza interattiva e affascinante.Le opere di Miraggi saranno visitabili tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 24.00."Miraggi - Arte, Sogno e Incanto" non è solo un evento culturale, ma un'opportunità per il pubblico di esplorare nuovi mondi e percezioni. Il Comune di Bitonto è orgoglioso di ospitare questa iniziativa, resa possibile anche grazie al sostegno di sponsor come Casa Milo, Molino Casillo, Ellegidue, Garofoli, Gran Shopping Mongolfiera Molfetta, Mac Agency e Punto Musica, con Telebari e Radiobari come media partner.Un singolare e straordinario evento artistico che promette di incantare e trasformare la città in un mondo di sogno e meraviglia, impreziosendo il variegato calendario di iniziative estive inserite nel programma “Bitonto Città Evento”.