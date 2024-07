A Barletta una sera d'estate è un concerto di Biagio Antonacci che fa da sottofondo

Un concerto di Biagio Antonacci lo hai aspettato per mesi, è arrivato ma è andato via troppo presto; un concerto di Biagio Antonacci è il riguardare la tua vita attraverso i suoi 35 anni di carriera, da Iris e quelle sue poesie, di quelle sue canzoni dedicate chissà quante volte pensando a lei o a lui, un concerto di Biagio Antonacci è un qualcosa che speri di rivivere un giorno...



Un concerto di Biagio Antonacci è una notte di questa estate barlettana tra le più belle degli ultimi anni, in tal senso un plauso all'amministrazione guidata dal sindaco Mino. Un concerto di Biagio Antonacci è lo sterminato gentil sesso di ogni qualsivoglia età che sognante canta una sua canzone, che lo guarda con gli occhi dell'uomo che ha sempre sognato e che voltandosi verso il proprio consorte... va beh, lasciamo stare!

- È forse il nome che fa da ciliegina sulla torta a questo Oversound festival 2024 che lo scorso 27 e 28 Luglio ha fatto tappa nel fossato del Castello Svevo di Barletta.Difficile commentare trentacinque anni di carriera, difficile spiegare Biagio Antonacci che alla faccia dei suoi sessant'anni mette in fila rapper, trapper e tutto ciò che l’insensato palcoscenico musicale italiano offre oggi.Ha fatto ballare, cantare ma soprattutto emozionare, perché questo è stata Barletta in questi due giorni, una sera d'estate che ritrovi in una sua canzone e dove magari ritrovi un’emozione e un ricordo che fino a quel momento erano solo tuoi.A Barletta una sera d'estate è una sera che ti porterai dentro per qualche tempo...perché poi un concerto di Biagio Antonacci è il posto giusto dove lui chiede alla sua lei di stare insieme per tutta la vita.