Gli incontri estivi di 'Legalitria': il caso 'Luigi Ilardo', collaboratore di giustizia, ed il suo 'Omicidio di Stato' nel racconto di sua figlia Luana

LOCOROTONDO (BA) - Dopo una pausa rigenerante, l'Aps Legalitria riprende le sue attività con due incontri.





Ricominciamo il 28 luglio in Piazza Mazzini a Locorotondo con una vicenda triste, drammatica e ancora indefinita: il caso "Luigi Ilardo", collaboratore di giustizia, ed il suo "Omicidio di Stato" nel racconto di sua figlia Luana. Una vicenda personale che si inserisce nel labirinto inestricabile dei misteri nel rapporto Stato-mafia.





All’incontro in piazza Mazzini, domenica 28 luglio a partire dalle ore 20.00 ci saranno Luana Ilardo, figlia del collaboratore di giustizia che racconterà la sua testimonianza, Mario Ravidà, commissario di Polizia di Stato già in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia, e Pinuccio Fazio, padre di Michele, vittima innocente di mafia a Bari vecchia.





Il prossimo appuntamento sarà il 18 agosto per un incontro sulla ludopatia.





"Stiamo lavorando per la stagione 2024/2025- ha dichiarato il presidente Antonio Salamina – iniziando con due incontri in questa estate molto forti, con temi scottanti su cui riflettere. E poi abbiamo già pronta la rassegna di teatro civile e le proposte per le scuole del territorio per il prossimo anno. Sono tutte novità che presenteremo in un unico incontro con la stampa e la cittadinanza nei primi giorni di autunno. Siamo pronti a proporre nuovi e interessanti spunti di riflessione riguardo alla nostro società relativi alla legalità ed alla corresponsabilità di ciascuno di noi in qualità di cittadini".