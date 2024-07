Oria, si colora di giallonero la nona edizione del Paratorneo dei Rioni

ORIA (BR) - Si è colorato di giallonero il cielo di Oria nell’emozionante serata di ieri che ha visto trionfare il rione San Basilio nella IX edizione del Paratorneo dei Rioni. - Si è colorato di giallonero il cielo di Oria nell’emozionante serata di ieri che ha visto trionfare il rione San Basilio nella IX edizione del Paratorneo dei Rioni.





La comunità oritana che, come ogni estate, si carambola indietro nel tempo tra costumi e tradizioni medievali, dal 2014 ha rotto l’antinomia che convenzionalmente contrappone il Medioevo alla disabilità con un evento che vede protagonisti gli atleti disabili. Un appuntamento ideato dall’Associazione EX AEQUO che trova ogni anno una crescente approvazione da parte delle Istituzioni e degli stessi cittadini.





Quest’anno sono stati ben 22 gli atleti, provenienti da tutta la provincia di Brindisi, che hanno dato prova delle proprie capacità fronteggiandosi in gare svolte su attrezzature non convenzionali, ideate per l’occasione. Novità assoluta del Paratorneo 2024 è stata la gara della pertica di cui sono stati protagonisti giovanissime "leve rionali" di età compresa tra cinque e sei anni.





"Questa gara – precisa Federico Farina, vicepresidente dell’associazione EX AEQUO – è nata dalla promessa fatta qualche anno addietro al papà di un piccolo atleta speciale che ci chiese di portare in campo anche i più piccoli. Un invito che siamo stati ben lieti di onorare".





A fare da contorno agli atleti del Paratorneo dei Rioni sono gli atleti del tradizionale Torneo Storico dei Rioni e una corte imperiale formata da dame e cavalieri provenienti da tutta la Puglia. Tra questi ultimi, ad interpretare Federico II è stato Antonio Marraffa, ventinovenne oritano che ha colpito il pubblico per la notevole somiglianza all’imperatore svevo, così come narrato dalle fonti storiche.





"È stato un onore per me – ha dichiarato al termine dell’evento – prendere parte attiva a questa serata nei panni di Federico II, un imperatore che ha fatto la storia d’Europa e non solo. Ma la mia è stata solo una comparsa. L’applauso va allo staff che da nove edizioni mette in piedi questo singolare evento e agli atleti del Paratorneo che ci mostrano cosa vuol dire sana competizione".