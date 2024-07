FB @gelateriapinagel

PESCHICI - Pinagel, storica gelateria di Peschici, compie 40 anni e lo fa con un party aperto al pubblico nella sua storica sede in corso Umberto I , 7 a Peschici. Mercoledì 3 luglio a partire dalle 18.00 Iginio e Giuseppina omaggeranno i partecipanti offrendo coni e coppette e a partire dalle 21.30 corso Umberto si vestirà delle atmosfere rock anni ‘50 con i Billiehard, formazione rockabilly di Trani. Pinagel invita quanti vorranno condividere questo momento festoso a prendere parte alla serata.Ma i festeggiamenti per i 40 sono già iniziati da tempo, ponendo grande attenzione su questo importante traguardo. Perché se è vero che negli anni la storica gelateria di Peschici è mutata nella forma, con il locale tirato a nuovo e l’on the road, quello che non è cambiato è nella sostanza e nel metodo. A raccontare tutto questo una docuserie in più puntate presentata sui canali social, progetto ideato e realizzato da Alessia Musella (content creator e SMM ) e da Giuseppe Bruno (fotografo e videomaker), che sta incuriosendo e ingolosendo parecchio il pubblico, rivelando aneddoti noti e meno noti dell’attività di famiglia.