Presentate Le Notti della Contea con Fabio Troiano ed Eleonora Pedron

CONVERSANO - Fabio Troiano sarà il Conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona, il noto “Guelfo di Puglia, ed Eleonora Pedron la sua contessa, Isabella Filomarino. I due attori guideranno il Corteo Storico multiepoca che domenica 4 agosto, dalle ore 20.00, sfilerà per le vie del centro di Conversano in occasione della 9^ edizione de Le Notti della Contea. Il Conte e la Contessa saranno annunciati dal Giullar Cortese, il magnetico e coinvolgente Gianluca Foresi, e si affacceranno poi dalla balconata del Castello per salutare il popolo riunito. Un tripudio di emozioni, fra oltre 300 figuranti e rievocatori provenienti da tutta Italia. A sorpresa, a sfilare nel corte storico ci sarà anche l’Assessora alla cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola, rigorosamente in abiti d’epoca.Domenica si celebrerà l’evento clou di una tre giorni dedicata alla storia. Le Notti della Contea si aprirà già venerdì 2 agosto con La Contesa delle Contrade, una gara di giochi medievali dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni, e proseguirà sabato 3 agosto e poi domenica 4 agosto con uno spazio di rilevo assegnato alle Scene Rievocative della storia di Conversano: ci sarà l’arrivo della prima Badessa Mitrata di Conversano e poi, con un salto in avanti di 400 anni, il baciamano dei frati di Castellana alla Badessa in carica. Due momenti significativi della storia conversanese dove, accanto al ruolo del Conte, c’era quello della Badessa a cui per concessione papale (dal 1266 e per oltre 300 anni) venne assegnala la giurisdizione spirituale dell’area, con tutti i doveri anche economici ad essa connessi. Finì negli atti dell’epoca come “Mostrum apuliae” per la straordinaria e “scandalosa” concentrazione di potere in una donna. Oggi è un fiore all’occhiello della storia ricca e complessa di questo spicchio di Puglia.Nel ricco programma dell’evento anche tanto food e intrattenimento: dalla taverna medievale, in cui sarà possibile fare il cambio moneta da euro a ducato apuliense, agli accampamenti, i duelli fra cavalieri, il mercato dell’artigiano storico, la falconeria, gli spettacoli con giocolieri, sbandieratori e menestrelli.L’evento, promosso dall’associazione SensAzioni del Sud e Gruppo Storico Città di Conversano con il sostegno del Comune di Conversano, è stato annunciato in conferenza stampa alla presenza del Sindaco Giuseppe Lovascio, dell’Assessore alla cultura Katia Sportelli, della Presidente di SensAzioni del Sud Manola Gungolo e del Direttore Artistico dell’evento Gabriele Corianò.Le Notti della Contea è patrocinato dal Comune di Conversano, dall’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, dal CERS e dal CIANS.Dal 2 al 4 agosto perdersi fra le vie e le torri del borgo antico di Conversano sarà un’esperienza straordinaria.